New Delhi : हाल ही में हुए दिल्ली में एसिड अटैक की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में मिली जानकारी ने इस घटना को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस घटना का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ही है।

पिता ने रचा साजिश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे घटना के पीछे पीड़िता के पिता का ही हाथ है। आरोपी ने यह स्वीकार भी किया है कि उसने पुराने विवादों के चलते कुछ लोगों को फंसाने के लिए झूठे एसिड अटैक का षणयंत्र रचा। इतना ही नहीं उसने इस अपराधिक कृत्य में अपनी बेटी (जो एसिड पीड़िता है) को भी शामिल किया।

बेटी को भी किया प्लान में शामिल

आरोपी पिता ने बेटी को यह कहकर अपने अपराधिक प्लान में शामिल किया कि “हमें बदनाम किया जा रहा है, अब सबक सिखाना जरूरी है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला कि उसकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर गई थी और प्लान के अनुसार खुद ही अपने हाथों पर टॉयलेट क्लीनर डाला, ताकि झूठा एसिड अटैक दिखाया जा सके।

रविवार को हुई थी घटना

वहीं आरोपी पिता के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले को फर्जी अपराधिक साजिश के एंगल से देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि रविवार (26 अगस्त) को दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एक 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक की घटना सामने आई थी। जिसमें उसके दोनों हाथ झूलस गए थे।

