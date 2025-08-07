Other States

Jammu Kashmir :
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो जवानों की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • उधमपुर में सीआरपीएफ वाहन दुर्घटना, दो जवानों की मौत
  • स्थानीय लोगों ने शुरू किया बचाव कार्य
  • घायलों को अस्पताल भेजा गया, इलाज जारी
  • जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त किया
  • हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं

Jammu Kashmir : उधमपुर के पास हुए हादसे के बाद स्थानीय लोग खुद ही मदद के लिए सामने आए हैं. घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक हादसा हो गया. बसंतगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवानों की एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से दो जवानों की मौत हो गई है और 12 जवान घायल हो गए हैं. सभी घायलों को कमांड अस्पताल भेजा गया है. हादसे का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर दुख वयक्त किया है.

घायलों को अस्पताल भेजा गया

वहीं उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट ने बताया कि ”जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में कंडवा के पास एक सीआरपीएफ वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है.

कंडवा हादसे में स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख वयक्त करते हुए कहा कि स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए है. डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से दुखी हूं. वाहन में कई बहादुर जवान सवार थे. बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है. स्थानीय लोग खुद से ही मदद के लिए आगे आए हैं. हर संभव मदद की जा रही है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जाहिर किया

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, उधमपुर के पास एक्सीडेंट में सीआरपीएफ जवानों की मौत की खबर से दुखी हूं. हम राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा याद रखेंगे. मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.

