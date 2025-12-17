खेल

IND vs SA : भारतीय टीम मैच से पहले रिलैक्स, कोच गौतम गंभीर समेत सभी खिलाड़ियों ने देखी धुरंधर

IND vs SA
IND vs SA : टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज चौथा टी-20 मैच खेला जाना है। जिसके लिए सभी खिलाड़ी लखनऊ पहुंच चुके हैं। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ब्लैक चश्मे में नजर आए, और उन्होनें कहा की लखनऊ आकर अच्छा लग रहा है।

पलासियो मॉल में देखी धुरंधर

मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने लखनऊ में धुरंधर मूवी देखी। मूवी देखने के लिए कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत सभी खिलाड़ी पलासियो मॉल पहुंचे, और सभी ने रात 10:30 बजे का शो देखा।

सुरक्षा व्यवस्था की हुई चेकिंग

वहीं शुभमन गिल भी चिल करते नजर आए। सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में पूरी मूवी विजिट संपन्न हुई और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं आई। टीम इंडिया के मूवी ब्रेक की खबर फैलते ही क्रिकेट फैंस के बीच भी खास उत्साह देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हयात होटल में ठहराया गया। जहां खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी चेकिंग की गई।

इकाना स्टेडियम में करेंगे प्रैक्टिस

इस दौरान शाम करीब 5 बजे टीम इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वहीं साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के खिलाड़ी इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। साउथ अफ्रीका की ऑप्शनल ट्रेनिंग दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी।

साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया

इससे पहले भारत ने तीसरा टी-20 मैच रविवार को धर्मशाला में खेला था। जहां भारतीय खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। वहीं भारतीय टीम ने 118 रन का टारगेट 15.5 ओवर में तीन विकेट पर चेज किया था।

