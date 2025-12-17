Punjab Weather : पंजाब और चंडीगढ़ में पहाड़ियों से आती ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखी गई है. रात का तापमान 0.1 डिग्री तक कम हुआ है, लेकिन यह सामान्य स्तर से अभी भी थोड़ा ऊपर है. आदमपुर में सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, आज रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के बीच घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. कल फरीदकोट और बठिंडा में धुंध के कारण दृश्यता केवल 20 से 40 मीटर तक रह गई. 20 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है.

20 दिसंबर को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

मौसम विभाग के अनुसार, आज अफगानिस्तान से जम्मू-कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र की ओर आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है. हालांकि, 20 दिसंबर को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जो मौसम पर असर डाल सकता है. फिलहाल आज मौसम शुष्क रहेगा.

इस दौरान हिमाचल से सटे जिलों के साथ-साथ अमृतसर, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, संगरूर, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला में घने कोहरे की संभावना है.

राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 से 11 डिग्री तक दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री से 11 डिग्री तक दर्ज किया गया है. सबसे कम तापमान आदमपुर में 4.8 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि सबसे अधिक 11 डिग्री तापमान लुधियाना में रहा. वहीं, चंडीगढ़ के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई है और अब यह 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है.

इसी तरह होशियारपुर में 6.6 डिग्री और अमृतसर में 7.6 डिग्री दर्ज हुआ. वहीं दिन के तापमान में भी 1.2 डिग्री की कमी देखी गई है. बठिंडा में सबसे अधिक 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

न्यूनतम तापमान स्थिर रहने की संभावना

राज्य में 16 से 19 दिसंबर तक मौसम सामान्यत: शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है. साथ ही, 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है.

