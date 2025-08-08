फटाफट पढ़ें

फडणवीस ने राहुल गांधी पर किया हमला

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

फडणवीस ने कहा, वोट चोरी नहीं हुई

राहुल के झूठे आरोपों पर फडणवीस की नाराजगी

शिंदे ने राहुल के आरोपों को खारिज किया

CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बडा हमला किया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को फिर से चुनाव आयोग पर हमला किया है, उन्होंने कर्नाटक की एक सीट का डेटा सामने रखते हुए मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें सबूत इकट्ठा करने में कुल छह महीने का समय लगा है. अब राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी और सहयोगी दलों के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी का आरोप लगाया

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी का आरोप लगाया है. उनके इस आरोप पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- “मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चुरा ली गई है.

राहुल गांधी पर हमला करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह लगातार झूठ बोल रहे हैं, पहले उन्होंने महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़ने का दावा किया, और अब 1 करोड़ वोट बढ़ने की बात कह रहे हैं, जो पूरी तरह से निराधार है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी हार को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है, उन्होंने यह भी कहा कि जनता अगले चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को मजबूती से जवाब देगी और सख्त सबक सिखाएगी.

शिंदे ने राहुल के आरोपों को खारिज किया

वहीं महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे पर प्रतिक्रिया दी है. शिंदे ने कहा-अपने झूठे आरोपों से राहुल गांधी एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप