फडणवीस ने राहुल के आरोपों को झूठ कहा

हाइड्रोजन बम को फुस्स बम बताया उन्होंने

वोट चोरी पर राहुल ने कोई सबूत नहीं दिए

झूठ बोलने की तुलना गोएबल्स से की गई

बिहार की जनता झूठ से नहीं बहलती कभी

Rahul Gandhi Vote Chori Claim : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार झूठ बोलकर संवैधानिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं. सीएम ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि बार-बार झूठ बोलकर बिहार में जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन बिहार पीएम मोदी जी के साथ है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “राहुल गांधी ने जिस प्रकार कहा था हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम. यह तो कोई बम ही नहीं था. वह तो फुस्स बम था. खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला. मैंने इसके पहले भी कहा था कि राहुल गांधी एक सीरियल लायर हैं. वह बहुत सफाई के साथ झूठ बोलते हैं.

राहुल गांधी कर रहे हैं संविधान का अपमान

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की घोषणा की थी. पूरा देश हैरान था कि कौन सा बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन वह तो फुस्स बम निकला. खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला. राहुल गांधी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं.लगातार राष्ट्रीय मीडिया के सामने इस तरह झूठ बोलना भी एक कला है, जो केवल राहुल गांधी के पास ही बची है. वे कहीं भी सबूत नहीं देते, लेकिन बात ऐसे करते हैं कि मानों सारी चीजें उनके पास हों. यह हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबल्स की तकनीक है कि लगातार झूठ बोलो तो शायद लोगों को सच लग जाए. लेकिन राहुल गांधी, ये तकनीक देश में नहीं चलने वाली है. इस प्रकार रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान, न्यायालय, चुनाव आयोग का अपमान करते हैं. एक प्रकार से वे पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि इस प्रकार से झूठ बोलकर वे बिहार जीतेंगे लेकिन बिहार पीएम मोदी के साथ जाएगा.

राहुल गांधी बिना सबूत के आरोप लगाते हैं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, ”राहुल गांधी सबूत लेकर अदालत नहीं जाते, लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उनके पास हो. कांग्रेस सांसद लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये वही तरीका है जो हिटलर के मंत्री गोबल्स अपनाते थे. बार-बार झूठ बोलो ताकि लोग उसे सच मान लें. ये तरीका इस देश में नहीं चलने वाला है. देवेंद्र फडणवीस ने तंज करते हुए आगे कहा, ”राहुल गांधी जी आपको वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाना होगा और आप कितना भी झूठ बोलेंगे तो यह जनता बरगलाने वाली नहीं है. मैं मानता हूं कि वह रोज झूठ बोलकर भारत के संविधान का अपमान करते हैं. संविधान ने जिस न्यायालय और चुनाव आयोग का बनाया हैं. उसका भी अपमान करते हैं. वो संवैधानिक ढांचे का अपमान करते हैं.

