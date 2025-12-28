विदेश

चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

Chinese Train Speed
Chinese train reached speed of 700 km/h in just 2 seconds

Chinese Train Speed : चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो केवल दो सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। यह इतनी तेज है कि कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो जाती है।

चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे ट्रैक पर चलाकर परीक्षण किया। ट्रेन ने कुछ ही समय में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर सुरक्षित तरीके से रुक भी गई।

648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

यह ट्रेन अब तक की सबसे तेज सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन है। इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा था। इस साल जनवरी में इसी ट्रैक पर ट्रेन 648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची थी, लेकिन अब 700 किलोमीटर प्रति घंटे का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है।

मैगनेटिक लेविटेशन ट्रेन पर परीक्षण

चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक मैगनेटिक लेविटेशन ट्रेन पर एक परीक्षण किया और वे लगभग एक टन (लगभग 1,000 किलोग्राम) वजन वाले वाहन को इस अविश्वसनीय गति तक बढ़ाने में कामयाब रहे।

मैग्लेव ट्रैक पर किया परीक्षण

परीक्षण 400 मीटर (1,310 फुट) मैग्लेव ट्रैक पर किया गया था, और उस गति तक पहुंचने के बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोक दिया गया था, जिससे यह अब तक की सबसे तेज़ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन बन गई। परीक्षण के वीडियो में ट्रेन को सिल्वर लाइटनिंग की तरह चमकते हुए दिखाया गया है, जो नंगी आंखों से देखने के लिए लगभग इतनी तेज है, और अपने पीछे एक पतली धुंधली सी लकीर छोड़ती है। यह सीधे-सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है।

