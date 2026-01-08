New Delhi : देश के दिग्गज व्यवसयी अनिल अग्रवाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष के उम्र में अमेरिका में निधन हो गया. बेटे के मौत की ख़बर खुद अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दी.

अनिल अग्रवाल का भावुक पोस्ट

अपने बेटे के निधन के बारे में सोशल मीडिया पर बताते हुए उन्होंने लिखा कि, “आज मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है. मेरे प्यारे बेटे, अग्निवेश, ने हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया. वह केवल 49 वर्ष के थे” अनिल अग्रवाल ने ये भी बताया कि अग्निवेश अमेरिका में एक स्कीइंग दुर्घटना के शिकार हो गये थे जिसके बाद वो माउंट सीनाई अस्पताल न्यूयॉर्क में ठीक हो रहे थे. अचानक एक कार्डियक अरेस्ट ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया.

अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि मेरा और अग्नि का सपना था, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना. वो हमेशा कहता था “पापा, हमारे देश में क्या नहीं है? फिर हम किसी से पीछे क्यों रहें?” हमारी दिली इच्छा यही रही कि देश का कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, और सभी युवाओं को रोज़गार मिले.

आमदनी के 75 प्रतिशत समाज को दान करेंगे- अनिल अग्रवाल

अनिल अग्रनाल ने अग्निवेश से वादा किया था उनके पास जितना भी धन आएगा, उसका 75% से ज्यादा समाज के काम में लगायेंगे. उन्होंने कहा वो फिर उस वादे को दोहराते हैं. अब और भी सादगी से जीवन जिएंगे और अपनी बाकी जिंदगी इसी में लगा देंगे.

ये भी पढ़ें – बेलगावी जिले के शुगर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप