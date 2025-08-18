फटाफट पढ़ें

द्वारका में बम की धमकी से हड़कंप

डीपीएस को ईमेल से धमकी भेजी गई

पुलिस और बम स्क्वॉड तैनात किए गए

स्कूल खाली कर छात्र घर भेजे गए

अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

Bomb Threat : द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को भी इसी तरह की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

दिल्‍ली में फिर से स्‍कूलों में बम होने की धमकी मिली है. इस बार डीपीएस द्वारका समेत अन्य स्‍कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सोमवार को यह धमकी मिलने के बाद स्कूलों में अफरातफरी मच गई. दिल्ली पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है और डॉग स्क्वायड भी खतरे का पता लगाने के लिए मौजूद है, सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है. फिलहाल कोई संदिग्ध गिरफ्तार नहीं हुआ है.

पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर

दिल्‍ली फायरब्रिगेड सर्विस ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका को आज बम की धमकी वाला कॉल मिला. सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा दिया है. पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को भी बम होने की धमकी ई-मेल के जरिए मिली है. पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 7 बजकर 24 मिनट पर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्‍ध नहीं मिला है.

