उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की दिलाई याद

Ajay Yadav24 August 2025 - 2:13 PM
India-Pakistan Match Controversy :
उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की याद दिलाई

  • एशिया कप पर उद्धव के बयान से विवाद खड़ा हुआ
  • बीजेपी ने ठाकरे पर तीखा हमला बोला
  • जय शाह पर इशारों में निशाना साधा गया
  • राम कदम ने पुराने आरोप फिर दोहराए
  • सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज

India-Pakistan Match Controversy : एशिया कप में भारत-पाक मैच को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला. बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि ठाकरे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर मटन खिलाया था.

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से तनाव बढ़ गया है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जावेद मियांदाद को खाने पर बुलाने वाले पहले खुद आईना देखें.

पाकिस्तान से मैच पर बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की अनुमति देने पर बीजेपी की आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के निर्देश पर यह मैच खेलने की इजाजत दी गई. उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कई लोग कबूतरों, कुत्तों और हाथियों के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन पहलगाम के पीड़ितों के लिए सहानुभूति क्यों नहीं दिखती.

उद्धव ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते. रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. फिर पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं?

फडणवीस ने उद्धव के बयान पर दिया करारा जवाब

फडणवीस ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि देश और जनता की भावनाओं को समझते हुए ही कोई फैसला लेना चाहिए. उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति में सिर्फ भावनाओं का खेल खेलते हैं.

बीजेपी विधायक राम कदम ने भी उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कदम ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर मटन खिलाने वाले उद्धव ठाकरे अब ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं. एक दिन देश उनका मजाक उड़ा देगा.

जनता के बीच बयान को लेकर बढ़ी चर्चा

उद्धव ठाकरे का यह बयान केवल एशिया कप तक सीमित नहीं है. इससे राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है. जनता के बीच भी यह मुद्दा चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोग ठाकरे की भावनाओं से सहमत हैं, जबकि कई लोग फडणवीस और बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं.

