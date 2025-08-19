Bihar : बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. यह यात्रा नवादा पहुंची. इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. इस दौरान तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे. आपको बता दें कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आयोग को निशाने पर ले रहे हैं.

एक बिहारी सब पर भारी

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है. चुनाव आयोग और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे. हम लोग बिहारी हैं बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी है. चूना तो हम लोग खैनी में रगड़कर फेंक देते हैं.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं. इस बार 20 साल पुरानी खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है. किसी भी जाति धर्म के भाई हों, तेजस्वी सबको साथ लेकर चलेगा. उन्होंने कहा कि हम नए जमाने के लोग हैं, बिहार सबसे युवा प्रदेश है, ये सरकार हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है.

