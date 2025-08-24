Biharबड़ी ख़बर

Bihar : बिहार में चल रही राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. ऐसे में यह यात्रा अररिया पहुंची. इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा गया. तेजस्वी यादव ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं. हम जनता के हनुमान हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं हैं. उन्हें सलाह जरूर दूंगा, वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बात मुझ पर भी लागू होती है.

‘प्रक्रिया में अभी भी स्पष्टता नहीं’

एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि, प्रक्रिया इतनी कठिन है, वोट जोड़ना हो या शिकायत करके हटाना हो, इस प्रक्रिया में अभी भी स्पष्टता नहीं है. चुनाव आयोग भाजपा के साथ है, इसलिए भाजपा वाले चुनाव आयोग के कमिश्नर को बचाने के लिए संसद में कानून लेकर आए ताकि उन पर कोई कार्रवाई या मुकदमा न हो सके. आप समझ सकते हैं कि वो कानून के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, अब बात जनता तक पहुंच गई है और जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी.

