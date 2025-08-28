Biharबड़ी ख़बर

Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

Bihar School : विद्यालय संचालन को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पहले भी विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा – निर्देश दिए हैं. जब समीक्षा की गई तो इसमें पता चला कि गंभीरता से इनका पालन नहीं किया जा रहा.

आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों में पांच शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो. विद्यालयों की गुणवत्ता बनी रहे. इसके लिय यह कदम उठाया गया है.

दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग ने बताया कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों का LPC In/Out तत्काल पूरा करने के लिए कहा. इसके साथ ही TRE-1, 2, 3 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का अद्यतन वेतन भुगतान सुनिश्चित होगा.

समीक्षा मंगलवार और शुक्रवार को होगी

आपको बता दें कि विभागीय पत्रांक के मुताबिक, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण भी अनिवार्य किया गया है. कंट्रोल सेंटर से की जाने वाली मॉनिटरिंग की बात करें तो इस समय फोन रिसीव नहीं करने या फोटोग्राफ अपलोड नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

आपको बता दें कि जो विभागीय कार्रवाई होती है तो उसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिलों को समीक्षा करने का आदेश दिया गया है. मुख्यालय स्तर की बता करें तो इन बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी. यह समीक्षा मंगलवार और शुक्रवार को होगी.

