भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

Shanti Kumari15 January 2026 - 3:42 PM
Accident News

Accident News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेरसिया इलाके में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने-सामने टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस हादसे में दस लोग घायल भी हुए हैं. बेरसिया थाना प्रभारी विजेंद्र सेन ने बताया कि नर्मदापुरम की ओर जा रही पिकअप और मकर संक्रांति पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत भोपाल जिले की बेरसिया तहसील के बाहरी इलाके में हुई.

पिकअप में सवार 5 की मौके पर मौत

थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप वाहन में सवार सिरोंज निवासी 40 वर्षीय मुकेश अहिरवार, 60 वर्षीय बबरी बाई, 14 वर्षीय दीपक, 60 वर्षीय लक्ष्मी बाई और 60 वर्षीय हरि बाई की मौके पर ही मौत हो गई, उन्होंने कहा कि दोनों वाहनों में सवार 3 बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हुए हैं. घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. थाना प्रभारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है.

विद्या विहार के पास ट्रक-पिकअप टक्कर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. बेरसिया के SDM आशुतोष शर्मा ने कहा कि विद्या विहार के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप के बीच टक्कर हुई, जिसमें पिकअप सवार 5 लोगों की मौत हुई. घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है. मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. पुलिस ने हादसे के सही कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है.

