बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बठिंडा के निवासियों को लगभग 90 करोड़ रुपए के बड़े बुनियादी ढांचे की सौगात दी। इसके तहत पुनर्निर्मित मुल्तानिया रेलवे ओवरब्रिज (ROB) को जनता को समर्पित किया गया तथा जनता नगर में एक नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्याओं का समाधान करना है।

बठिंडा से गुजरती हैं कई रेलवे लाइनें

मुल्तानिया आर.ओ.बी. को जनता को समर्पित करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन होने के कारण बठिंडा से कई रेलवे लाइनें गुजरती हैं, जो शहर को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करती हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला, दिल्ली, सिरसा और बीकानेर रेलवे लाइनों पर बना मुल्तानिया पुल बठिंडा के विभाजित हिस्सों को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है।

स्कूल वैनों आदि को असुविधा का सामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल लगभग 35 वर्ष पुराना था और शहर की वर्तमान यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। केवल 23 फुट की संकरी चौड़ाई और सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई के कारण पुराना पुल बढ़ते ट्रैफिक के लिए अनुपयुक्त हो गया था, जिससे स्कूल वैनों, व्यापारियों, एंबुलेंसों और भारी वाहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था।

बरसात के मौसम में मिट्टी का कटाव

उन्होंने बताया कि पुल की जर्जर हालत के कारण बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव से इसमें गड्ढे पड़ जाते थे और मानसून के दौरान इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता था। लंबे समय से शहरवासी इस रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पुराने पुल की पहुंचों को हटाकर मौजूदा पिलरों पर नया पुल बनाने का निर्णय लिया।

खेल मैदान के रूप में किया जाएगा विकसित

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि नया मुल्तानिया आर.ओ.बी. 38.08 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसकी कुल लंबाई एक किलोमीटर से कुछ अधिक है और चौड़ाई 23 फुट से बढ़ाकर 34.5 फुट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुल के नीचे की जगह को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम स्पेस सहित अन्य सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य 11 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और इसे समय पर पूरा कर लिया गया है। आज इसे यातायात के लिए जनता को समर्पित किया गया।

जनता नगर में एक अंडरब्रिज मौजूद

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बठिंडा-फिरोज़पुर रेलवे लाइन पर जनता नगर में एक अंडरब्रिज मौजूद है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन यह काफी संकरा है। बठिंडा-गोनियाना रोड और बादल घुद्दा रोड को जोड़ने वाला यह अंडरब्रिज रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

आम लोगों को प्रतिदिन भारी दिक्कतों का सामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंडरब्रिज से गुजरना जोखिम भरा है और यहां दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में यहां पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। विद्यार्थियों, स्कूल वैनों, एंबुलेंसों और आम लोगों को प्रतिदिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी लंबे समय से यहां रेलवे ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे।

650 मीटर और चौड़ाई 31 फुट

इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने जनता नगर में 50.86 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित पुल की लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 31 फुट होगी। साथ ही इसकी सर्विस रोड को 18 फुट से बढ़ाकर 33 फुट किया जाएगा। इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा।

रोज़मर्रा की परेशानियां होंगी समाप्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह नया पुल न केवल क्षेत्र की यातायात समस्या का समाधान करेगा, बल्कि लोगों का कीमती समय भी बचाएगा और उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र को राज्य में विकास के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही।

शिक्षकों के कौशल और दक्षता को भी निखारा

अपनी सरकार के व्यापक विकास दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां स्कूलों के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है, वहीं विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के कौशल और दक्षता को भी निखारा जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार पूरे प्रदेश की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी निर्णय जनता तथा अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही लिए जा रहे हैं।

