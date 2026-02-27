Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

Bank Holidays : मार्च महीने के लिए RBI ने सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार, मार्च महीने में 18 दिन बंद रहेंगे। इसलिए अगर आप भी चेक क्लियरेंस, ड्रॉफ्ट बनवाने या लोन से संबंधित काम के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर जाएं, नहीं तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ सकता है।

5 रविवार सहित 18 सरकारी छुट्टी

इस बार मार्च महीने में 5 रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ये हर महीने होने वाली छुट्टी के अलावा 2, 3, 4, 13, 17, 19, 20, 21, 26, 27 और 31 मार्च को छुट्टी रहेगी।

ऑनलाइन बैंकिंग वालों को राहत

इस दौरान जहां त्योहारी सीजन में आम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वहीं जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। उनके लिए राहत है। वे ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से जरूरी काम निपटा सकते हैं।

