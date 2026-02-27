राष्ट्रीय

Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

Karan Panchal27 February 2026 - 4:50 PM
1 minute read
Bank Holidays
Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

Bank Holidays : मार्च महीने के लिए RBI ने सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार, मार्च महीने में 18 दिन बंद रहेंगे। इसलिए अगर आप भी चेक क्लियरेंस, ड्रॉफ्ट बनवाने या लोन से संबंधित काम के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर जाएं, नहीं तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ सकता है।

5 रविवार सहित 18 सरकारी छुट्टी

इस बार मार्च महीने में 5 रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ये हर महीने होने वाली छुट्टी के अलावा 2, 3, 4, 13, 17, 19, 20, 21, 26, 27 और 31 मार्च को छुट्टी रहेगी।

ऑनलाइन बैंकिंग वालों को राहत

इस दौरान जहां त्योहारी सीजन में आम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वहीं जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। उनके लिए राहत है। वे ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से जरूरी काम निपटा सकते हैं।

ये भी पढ़ें- Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 February 2026 - 4:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

27 February 2026 - 6:19 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

27 February 2026 - 5:21 PM
Photo of Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

27 February 2026 - 2:53 PM
Photo of क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

27 February 2026 - 1:35 PM
Photo of शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

27 February 2026 - 11:51 AM
Photo of AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

26 February 2026 - 5:45 PM
Photo of Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

26 February 2026 - 3:49 PM
Photo of विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

26 February 2026 - 2:43 PM
Photo of इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

26 February 2026 - 1:52 PM
Photo of NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

26 February 2026 - 1:10 PM
Back to top button