Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Karan Panchal27 February 2026 - 2:53 PM
Earthquake
Earthquake : कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य के कई अलग-अलग जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बांग्लादेश है।

4.7 आंकी गई तीव्रता

इससे पहले भी नेपाल के कई इलाकों में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल का संखुवासभा जिले में था। भूकंप तड़के 3 बजे के करीब आया। लोग सो रहे थे, तभी अचानक झटकों ने उन्हें घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया।

सिक्किम में भूकंप के झटके

बता दें कि इससे पहले, सिक्किम में भी गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिसकी तीव्रता 4.6 और 3.5 रही। भूकंप का केंद्र ग्यालशिंग जिले के युक्सोम से चार किमी उत्तर-पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था।

