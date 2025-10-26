Madhya Pradesh

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

Ajay Yadav26 October 2025 - 11:48 AM
2 minutes read
Australian women cricketers :
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

फटाफट पढ़ें

  • इंदौर में महिला क्रिकेटरों पर छेड़छाड़
  • आरोपी अकील खान गिरफ्तार, FIR दर्ज
  • विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए
  • मंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया
  • नए कानून से सुरक्षा सुनिश्चित होगी

Australian women cricketers : महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ इंदौर में कथित छेड़छाड़ की घटना ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. विपक्षी नेता राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित न करने का आरोप लगा रहे हैं.

बीजेपी ने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी अकील खान को गिरफ्तार कर लिया. घटना उस समय हुई जब इंग्लैंड को मैच हराने के अगले दिन दोनों खिलाड़ी होटल से कैफे की ओर जा रही थीं. आरोपी अकील खान, जो मोटरसाइकिल पर था, खिलाड़ियों का पीछा करते हुए एक खिलाड़ी को अनुचित तरीके से छू गया और मौके से फरार हो गया.

खिलाड़ियों की शिकायत पर FIR दर्ज

खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (स्टॉकिंग) के तहत FIR दर्ज की. आरोपी को एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा नोट किए गए मोटरसाइकिल नंबर की मदद से ट्रेस किया गया. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे.

घटना पर सियासी विवाद

घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी तूफान गरम कर दिया है. विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा, “यह बेइज्जती की बात है. हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं दे पा रहे. यह शर्मनाक कृत्य है.”

कानून-व्यवस्था मोहन यादव के अधीन

वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितू पतवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया और कहा कि कानून-व्यवस्था सीधे उनके अधीन है. उन्होंने ट्वीट किया, “इंदौर वही शहर है, जिसकी कानून-व्यवस्था सीधे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इंदौर प्रभारी मंत्री मोहन यादव के नियंत्रण में है. ऐसी घटिया हरकत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता!”

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

बीजेपी ने राजनीतिक दबाव कम करने की कोशिश की. मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, “हमने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. ऐसा उदाहरण कायम किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.”

बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए कानून लाए जाएंगे. उन्होंने कहा, “बीजेपी विदेशी नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है, और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.”

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 October 2025 - 11:48 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

21 October 2025 - 12:24 PM
Photo of जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसा वेंडर ने यात्री को ट्रेन से उतारा, वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने कार्रवाई की

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसा वेंडर ने यात्री को ट्रेन से उतारा, वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने कार्रवाई की

19 October 2025 - 11:58 AM
Photo of हिंगोट युद्ध : सैकड़ों साल पुरानी परंपरा जिसमें उड़ते हैं ‘आग के गोले’, जानें पूरी कहानी

हिंगोट युद्ध : सैकड़ों साल पुरानी परंपरा जिसमें उड़ते हैं ‘आग के गोले’, जानें पूरी कहानी

18 October 2025 - 12:37 PM
Photo of भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

14 October 2025 - 7:37 PM
Photo of ‘अपने भाई-बहनों की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा’, सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना अंतर्गत राशि का अंतरण कार्यक्रम में कहा

‘अपने भाई-बहनों की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा’, सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना अंतर्गत राशि का अंतरण कार्यक्रम में कहा

12 October 2025 - 8:18 PM
Photo of CM मोहन यादव बोले महर्षि वाल्मीकि जयंती पर रामायण जीवन का दर्शन समाज में समरसता और प्रेम का संदेश

CM मोहन यादव बोले महर्षि वाल्मीकि जयंती पर रामायण जीवन का दर्शन समाज में समरसता और प्रेम का संदेश

12 October 2025 - 3:17 PM
Photo of मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा: न्याय हर नागरिक का हक, डिजिटल युग में भी कोई नहीं रहेगा वंचित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा: न्याय हर नागरिक का हक, डिजिटल युग में भी कोई नहीं रहेगा वंचित

11 October 2025 - 9:50 PM
Photo of मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि संस्कृति ज्ञान और आत्मगौरव का प्रतीक

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि संस्कृति ज्ञान और आत्मगौरव का प्रतीक

11 October 2025 - 10:26 AM
Photo of मध्य प्रदेश में बच्चों के इलाज पर CM मोहन यादव की नजर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच के आदेश

मध्य प्रदेश में बच्चों के इलाज पर CM मोहन यादव की नजर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच के आदेश

9 October 2025 - 12:49 PM
Back to top button