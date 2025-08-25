AUS vs SA 3rd ODI : डेवाल्ड ब्रेविस का छक्का बना कॉमेडी सीन, गेंद लेकर भागने लगा एक फैन, वीडियो वायरल ऑस्ट्रेलिया से तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस के एक शॉट्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का एक शॉट्स मैच रोमांच ले आया था. बता दें कि उन्होंने एक छक्का लगाया. इस शॉट्स से हंसी का माहौल बन गया.

आपको बता दें कि छवे नंबर पर ब्रेविस उतरे. उन्होंने 28 गेंदे खेलीं और 49 रन बनाए. उनके स्टाइक रेट की बात करें तो 175 का स्ट्राइक रेट था. उन्होंने 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. खासकर जेवियर बार्टलेट के ओवर में उन्होंने पुल शॉट लगाया. तेज गंदबाज की बाउंसर को उन्होंने सीधा स्टेडियम के बाहर भेज दिया.

DEWALD BREVIS SMASHED A SIX OUT OF THE GROUND. 🤯pic.twitter.com/MTtFcVGxFT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 24, 2025

जानें क्या हुआ?

दरअसल, गेंद बाउंड्री से बाहर गई तो दर्शकों के बीच पकडने की होड़ मची. एक फैन ने दौड़कर गेंद पकड़ी तो गेंद लेकर भागने लगा. इसके बाद ग्राउंड के स्टाफ के हस्तक्षेप के बाद फैन ने गेंद लौटा दी. गेंद बाउंड्री से बाहर जाते ही दर्शकों के बीच गेंद को पकड़ने की होड़ मच गई. ये पूरा किस्सा कैमरे में कैद कर दिया और अब इसका जमकर वीडियो वायरल हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 431 रन का स्कोर दिया.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप