खेलबड़ी ख़बर

AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Avinay Mishra25 August 2025 - 2:41 PM
1 minute read

AUS vs SA 3rd ODI : डेवाल्ड ब्रेविस का छक्का बना कॉमेडी सीन, गेंद लेकर भागने लगा एक फैन, वीडियो वायरल ऑस्ट्रेलिया से तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस के एक शॉट्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का एक शॉट्स मैच रोमांच ले आया था. बता दें कि उन्होंने एक छक्का लगाया. इस शॉट्स से हंसी का माहौल बन गया.

आपको बता दें कि छवे नंबर पर ब्रेविस उतरे. उन्होंने 28 गेंदे खेलीं और 49 रन बनाए. उनके स्टाइक रेट की बात करें तो 175 का स्ट्राइक रेट था. उन्होंने 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. खासकर जेवियर बार्टलेट के ओवर में उन्होंने पुल शॉट लगाया. तेज गंदबाज की बाउंसर को उन्होंने सीधा स्टेडियम के बाहर भेज दिया.

जानें क्या हुआ?

दरअसल, गेंद बाउंड्री से बाहर गई तो दर्शकों के बीच पकडने की होड़ मची. एक फैन ने दौड़कर गेंद पकड़ी तो गेंद लेकर भागने लगा. इसके बाद ग्राउंड के स्टाफ के हस्तक्षेप के बाद फैन ने गेंद लौटा दी. गेंद बाउंड्री से बाहर जाते ही दर्शकों के बीच गेंद को पकड़ने की होड़ मच गई. ये पूरा किस्सा कैमरे में कैद कर दिया और अब इसका जमकर वीडियो वायरल हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 431 रन का स्कोर दिया.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra25 August 2025 - 2:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

25 August 2025 - 11:48 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

25 August 2025 - 8:47 AM
Photo of बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

25 August 2025 - 7:58 AM
Photo of PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

24 August 2025 - 5:32 PM
Photo of तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

24 August 2025 - 4:52 PM
Photo of ‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

24 August 2025 - 4:16 PM
Photo of आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

24 August 2025 - 3:22 PM
Photo of चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

24 August 2025 - 2:53 PM
Photo of ‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

24 August 2025 - 2:15 PM
Photo of उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

23 August 2025 - 9:53 AM
Back to top button