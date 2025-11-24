राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान: कहा- मुल्क का दुश्मन…

Shanti Kumari24 November 2025 - 8:23 PM
2 minutes read
Delhi Blast

Delhi Blast : दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 14 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस घटना के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान सामने आया है। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि “देश का दुश्मन, हमारा दुश्मन है।”

ओवैसी ने साफ कहा कि किसी भी संस्थान को बनाना आसान नहीं होता, और जिन शैक्षणिक संस्थानों को मुसलमानों ने मेहनत से खड़ा किया है, यदि कोई उन जगहों पर बैठकर देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश करता है, तो उनकी पार्टी ऐसी हरकतों की कड़ी निंदा करती है।

हम ऐसी जहनियत की निंदा करते हैं”

ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना में हिंदू भी मारे गए और मुस्लिम भी, और ऐसी सोच वाले लोगों की आलोचना की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, जो मुल्क का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। अगर ऐसी हरकतें होती रहीं, तो कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती मिलती रहेगी।

मुसलमान सेकेंड क्लास सिटिजन नहीं बन सकते”

अपने भाषण में ओवैसी ने उस सोच पर भी हमला बोला, जो मुसलमानों को ‘सेकेंड क्लास सिटिजन’ बनाए जाने की बात करती है। उन्होंने कहा, “अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, तो याद रखो… नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन हम बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर ही रहेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे।

मस्जिदें बचाएंगे, और जरूरत पड़ी तो लाखों बनाएंगे”

ओवैसी ने धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर भी कठोर रुख दिखाया।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मुसलमान उसे बचाएँगे, और यदि एक मस्जिद गिराई जाएगी, तो हम लाखों मस्जिदें बनाएंगे।

हम देश से नफरत नहीं करतेजुल्म से करते हैं”

ओवैसी ने साफ कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करना देश को कमजोर करता है।
उन्होंने कहा, “हमने कभी अपने देश से नफरत नहीं की। हमने जुल्म करने वालों से नफरत की है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो भारत कैसे विकसित बनेगा?”

“19 करोड़ मुसलमानों को हिकारत से देखोगे तो शांति कैसे आएगी?”

ओवैसी ने संविधान के मूल अधिकारों की याद दिलाते हुए कहा कि समानता का अधिकार सभी का है—और जब तक 19 करोड़ मुसलमानों को बराबरी की नजर से नहीं देखा जाएगा, तब तक भारत दुनिया का शांतिप्रिय देश नहीं बन सकता।

उन्होंने मस्जिद के एक फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि मुसलमानों ने कोर्ट के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन कुछ अन्य मामलों में ऐसा करने वालों पर कोई चर्चा तक नहीं होती।

हमारी वतन से मोहब्बत किसी हुक्मरान पर निर्भर नहीं”

अंत में ओवैसी ने कहा, हमारी वतन से मोहब्बत इसलिए नहीं कि कोई खास व्यक्ति हुक्मरान हैबल्कि इसलिए कि यह हमारा मुल्क है। हमारा वतन है।

यह भी पढ़ें निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari24 November 2025 - 8:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

24 November 2025 - 7:20 PM
Photo of Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

24 November 2025 - 6:44 PM
Photo of सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

24 November 2025 - 5:07 PM
Photo of राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

24 November 2025 - 4:04 PM
Photo of पवन सिंह बोले- “मेरा सौभाग्य रहा”, धर्मेंद्र के निधन पर शेयर की पुरानी तस्वीर

पवन सिंह बोले- “मेरा सौभाग्य रहा”, धर्मेंद्र के निधन पर शेयर की पुरानी तस्वीर

24 November 2025 - 3:10 PM
Photo of अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

24 November 2025 - 3:01 PM
Photo of धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

24 November 2025 - 2:20 PM
Photo of Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

24 November 2025 - 1:44 PM
Photo of जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

24 November 2025 - 11:32 AM
Photo of जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

24 November 2025 - 9:30 AM
Back to top button