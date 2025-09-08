Other States

जम्मू-कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सेब के बाग में मिली लाश, ऑपरेशन अभी भी जारी

Terrorist killed :
जम्मू-कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सेब के बाग में मिली लाश, ऑपरेशन अभी भी जारी

  • कुलगाम में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया
  • ऑपरेशन पूरे इलाके में अब भी जारी है
  • मारा गया आतंकी सेब के बाग में मिला
  • इलाके में दो आतंकवादी फंसे हुए हैं
  • सेना-पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया

Terrorist killed : जम्मू-कश्मीर से सोमवार सुबह एक बड़ी खबर आई है. कुलगाम इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर कर दिया गया. मारा गया आतंकी सेब के बाग में मिला है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है. सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है. कुलगाम वन इलाके में तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाके में दो आतंकवादी फंसे हुए हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एसओजी संयुक्त रूप से ऑपरेशन में जुटी हुई है.

ऑपरेशन पूरे इलाके में अब भी जारी

कुलगाम में जारी एनकाउंटर पर सेना ने भी बयान जारी करते हुए बताया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF श्रीनगर ने कुलगाम के गुड्डर जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था. सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हुआ है.

