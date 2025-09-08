Arijit Singh London Show : बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अरिजीत सिंह के इस वीडियो को देख फैंस गुस्सा भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनना शुरू भी कर दिए हैं. आइयें जानते हैं वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है.

अरिजीत सिंह एक बेहतरीन सिंगर हैं, उनका गाना सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब सूना जाता है. इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वह ज्यादातर अपना शो देश के बाहर ही करते हुए दिखाई देते हैं. हाल ही में लंदन में हुए एक शो के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया है.

अरिजीत सिंह ने सैयारा को नए अंदाज में किया प्रस्तुत

हाल ही में अरिजीत सिंह लंदन में अपना बेहतरीन शो करने पहुंचे हुए थे, जहां उन्हें शो के बीच में ही वापस भेज दिया गया, जो कि फैंस को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा. दरअसल अरिजीत सिंह जब लंदन में अपना म्यूजिक शो कर रहे थे, तब वह फैंस के आग्रह पर सैयारा फिल्म के टाइटल को अपने अंदाज में पेश कर रहे थे.

गाने के बीच बिजली हुई गायब

सिंगर ने सैयारा को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत किया, जिसे सुन फैंस अपना सुध-बुध खो बैठे. वह इस गाने को एन्जॉय कर रहे थे तभी अचानक गाना पूरा होने से पहले ही बिजली काट दी गई. इस घटना को देख फैंस हैरान रह गए, उन्हें उलटे पावं अपने घर वापस लौटना पड़ा.

अरिजीत सिंह अपना गाना पूरा भी नहीं कर पाएं और ना ही फैंसको अच्छे से अलविदा कह पाए. खबरों की मानें तो सिंगर को बिलकुल भी नहीं पता था कि यूँ अचानक से बिजली काट शो को खत्म कर दिया जाएगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फैंस का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फैंस ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी है. फैंस का कहना है कि शो ऑर्गनाइज़र को ऐसे बीच में शो को नहीं रोकना चाहिए था. वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह का गाना न पूरा होने पर मजाक बना रहे हैं.

