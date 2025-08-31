Biharमनोरंजन

बीच कार्यक्रम में पवन सिंह ने अभिनेत्री की कमर को छुआ, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी

Pawan Singh Controvercy : भोजपुरी फिल्म जगत एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता और गायक पवन सिंह द्वारा अपनी को-स्टार अंजलि राघव की कमर छूने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने मामले को तूल पकड़ लिया. इस घटना के बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया. हालांकि, पवन सिंह ने बाद में माफी मांग ली है और अभिनेत्री ने भी विवाद को खत्म करने की बात कही है.

वायरल वीडियो में देखा गया कि पवन सिंह “कुछ लगा है” कहकर अंजलि की कमर छूते हैं, जबकि अंजलि असहज दिखाई देती हैं. शुरुआत में हंसी-मजाक के बाद उन्होंने वीडियो साझा कर यह बताया कि इस व्यवहार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है.

अंजलि ने सोशल मीडिया पर जताई थी आपत्ति

इंस्टाग्राम पर अंजलि ने साफ किया कि “क्या आपको लगता है कि मैंने खुशी-खुशी हंसकर इसका स्वागत किया? बिना सहमति के किसी को पब्लिक में छूना गलत है… मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी.” घरेलू दबाव और कार्यक्रम में मौन रहने की वजह से उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि पवन सिंह के फैनबेस का दबाव था. लेकिन समाज और मीडिया ने इस मुद्दे को धीरे-धीरे गंभीरता से लेना शुरू किया.

पवन सिंह ने मांगी माफी

इस पूरे मामले पर पवन सिंह ने सार्वजनिक माफी मांगी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, हम सभी कलाकार हैं. अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं.”

इसी बीच, पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की. उन्होंने आरोप लगाया कि पवन पिछले कई महीनों से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वे आत्महत्या जैसे कदम सोचने पर मजबूर हुई हैं.

