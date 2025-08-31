Tejpratap Yadav : तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले अपनी टीम के साथ राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं. शनिवार शाम जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के लखवार मैदान में आयोजित एक जनसभा के दौरान जब भीड़ में से किसी ने “अबकी बार तेजस्वी सरकार” का नारा लगाया, तो तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने युवक से कहा, “यहां बकवास मत करो,” और उसे खरी-खोटी सुनाई.

जो अपनों के लिए वफादार नहीं, वह जनता के लिए क्या करेगा

सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, “सरकार जनता बनाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं. किसी को भी इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए. जो घमंड में रहेगा, वह जल्दी गिरेगा.” उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग उनकी पार्टी “टीम तेज प्रताप यादव” को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें एक और मौका दिया है. तेज प्रताप ने कहा, “जो अपने ही लोगों के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वह जनता के लिए क्या करेगा? मुझे मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है.”

बिना नाम लिए तेजस्वी पर कसा तंज

घोसी में तेज प्रताप यादव ने भगवान श्रीकृष्ण के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वे इसी आदेश के तहत लोगों के बीच आए हैं. उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि उनकी पार्टी गरीबों को टिकट देगी, बिना किसी से पैसे लिए. बेरोजगारी पर बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि बिहार के युवा रोजगार की कमी के कारण पलायन कर रहे हैं और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक विकास की बात करना व्यर्थ है.

गरीबों की सेवा के लिए आए हैं

तेज प्रताप यादव ने विरोधियों को बहरूपिया बताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सही व्यक्ति का चयन विकास के लिए जरूरी है और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि वे राजद पार्टी का हिस्सा नहीं हैं और भगवान श्रीकृष्ण के आदेश पर पीतांबर धारण कर जनता के बीच आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में टिकट के लिए किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, जबकि अन्य दल लाखों रुपये लेते हैं. तेज प्रताप ने कहा कि वे गरीबों की सेवा के लिए चुनावी मैदान में हैं.

