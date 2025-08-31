Madhya Pradeshराज्य

Anup Tiwari31 August 2025 - 5:07 PM
हाइलाइट्स :-

  • महानआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध उम्मीदवार.
  • 29 साल की उम्र में एमपीसीए के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं.
  • सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी अब मध्य प्रदेश क्रिकेट प्रशासन में सक्रिय होगी.

MPCA President : मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) की कमान अब सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथों में जाने वाली है. महानआर्यमन सिंधिया ने अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल किया है, जिससे उनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है. केवल 29 वर्ष की उम्र में वे एमपीसीए के 68 वर्षों के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं.

पिता का तोड़ेंगे रिकार्ड

इस प्रक्रिया में वे अपने पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जो वर्ष 2006 में 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे. इससे पहले उनके दादा स्व. माधवराव सिंधिया ने 37 वर्ष की आयु में एमपीसीए की कमान संभाली थी. एमपीसीए की चुनावी वार्षिक साधारण सभा की बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि नामांकन शनिवार को जमा किए गए. महानआर्यमन के सामने किसी और ने नामांकन नहीं भरा है.

महानआर्यमन वर्ष 2022 से ग्वालियर संभागीय क्रिकेट संगठन में उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं. बीते दो वर्षों में वे मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के आयोजन और संचालन के माध्यम से अपनी प्रशासनिक क्षमताएं दिखा चुके हैं. एमपीसीए की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब पहले अध्यक्ष के रूप में मनोहर सिंह मेहता ने पद संभाला था.

कनमड़ीकर परिवार की तीसरी पीढ़ी भी प्रवेश

क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार के साथ-साथ कनमड़ीकर परिवार की तीसरी पीढ़ी भी प्रवेश कर रही है. कानूनविद प्रसून कनमड़ीकर भी एमपीसीए की प्रबंधकारिणी में बगैर किसी विरोधी के शामिल होने जा रहे हैं. उनके पिता स्व. मिलिंद कनमड़ीकर एमपीसीए के सचिव रह चुके हैं, जबकि दादा स्व. अनंतवागेश कनमड़ीकर बीसीसीआई के सचिव के अलावा एमपीसीए के वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे हैं.

इसके साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर भी निर्विरोध चयन तय माना जा रहा है. संजीव दुआ अकेले उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सीसीआई प्रतिनिधि के रूप में नामांकन दाखिल किया है. दिलचस्प बात यह है कि जहां उनके पिता नरेंद्र दुआ और भाई राजीव दुआ संगठन के सदस्य हैं, वहीं संजीव अब तक एमपीसीए के सदस्य नहीं रहे हैं. इसके बावजूद वे पदाधिकारी बनने जा रहे हैं.

