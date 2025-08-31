हाइलाइट्स :-

यूपी पुलिस में आठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए.

शामली, कानपुर देहात, श्रावस्ती सहित कई जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई.

प्रशासनिक सुधार और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए बड़े स्तर पर किया गया फेरबदल.

UP IPS Transfer : उत्तर प्रदेश में रविवार को आठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की घोषणा की गई है, जिसमें तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं.

ट्रांसफर किए गए अधिकारी

इस फेरबदल के तहत शामली के पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम को मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) में तैनात किया गया है, जबकि कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्र को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW), उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है. श्रावस्ती के एसपी घनश्याम को सतर्कता अधिष्ठान का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, और श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, जो पहले 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ में सेनानायक थीं, अब कानपुर देहात की नई पुलिस अधीक्षक होंगी.

इसी तरह, लखनऊ में एसएसएफ के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी को श्रावस्ती का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिस उपायुक्त लाखन सिंह यादव को 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ में सेनानायक के पद पर भेजा गया है. बागपत में एसपी/अपर एसपी के पद पर कार्यरत नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, और डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया है. यह प्रशासनिक बदलाव राज्य की कानून-व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं.

