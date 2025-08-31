फटाफट पढ़ें

मोदी और शी जिनपिंग की बैठक हुई

तियानजिन में लंबी बातचीत हुई

दोस्ती को जरूरी बताया गया

सीमा पर शांति बनाने पर सहमति

शांति और विकास पर जोर दिया गया

India-China Relations : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सात साल बाद मुलाकात हुई. जो करीब एक घंटे तक चली. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई. अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच हुई इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रही. खासकर यह मुलाकात कई दृष्टिकोण से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का कारण बन सकती है. इस बातचीत में शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी अगर साथ चलें, तो दुनिया बदल सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन, चीन में हुई द्विपक्षीय बैठक अब समाप्त हो चुकी है. यह बैठक लगभग एक घंटे तक चली, जिसमें भारत और चीन के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

#WATCH | Tianjin, China: During his bilateral meeting with PM Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping says, "… China and India are two ancient civilisations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the Global South.… pic.twitter.com/uJV595g54i — ANI (@ANI) August 31, 2025

मोदी और शी जिनपिंग की बैठक हुई

इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. मैं SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन में आपका स्वागत करता हूं. पिछले साल कजान में हमारी सफल बैठक हुई थी.

शी जिनपिंग ने कहा, “दुनिया तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है. चीन और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं. और विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं. हम ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में हमारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना, एक अच्छे पड़ोसी की तरह सहयोग करना, और ड्रैगन व हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी हो गया है. शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना होगा. इसके साथ ही हमें एशिया व पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

शांति और विकास पर जोर दिया गया

दोनों नेताओं की बैठक में पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, आपसी सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि कजान में हुई पिछली बातचीत ने द्विपक्षीय रिश्तों को सकारात्मक दिशा दी है. बैठक के दौरान सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का मुद्दा भी उठा.

