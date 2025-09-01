Amritsar corruption : पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु के तत्कालीन ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) लखबीर सिंह जो वर्तमान समय ब्लॉक घल्ल खुर्द, जिला फिरोजपुर में तैनात है और जिला अमृतसर की ग्राम पंचायत गहरी मंडी के पूर्व सरपंच मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है.

दोनों पर पंचायती फंडों में से 24,69,949 रुपए के गबन के गंभीर आरोप हैं. विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला ग्राम गहरी मंडी के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. इसके बाद ब्यूरो की तकनीकी टीम ने साल 2013 से 2017 तक ग्राम पंचायत को मिले विकास फंडों की हेर फेर संबंधी जांच की.

ग्राम पंचायत के 24.7 लाख रुपए का गबन

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत को कुल 49,21,658 रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 17,37,900 रुपए खर्च किए गए. इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच मनजिंदर सिंह ने ग्राम पंचायत सचिव करनजीत सिंह और उस समय के बी.डी.पी.ओ. लखबीर सिंह के साथ मिलीभगत और साज़िश के तहत 24,69,949 रुपए का गबन किया.

अमृतसर विजीलेंस ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए), 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 409, 420, 120-बी के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.

