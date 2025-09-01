Punjabराज्य

अमृतसर में बड़ा घोटाला…बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पर 24.7 लाख रुपए गबन के गंभीर आरोप

Amzad Khan1 September 2025 - 5:55 PM
1 minute read
Amritsar corruption
अमृतसर में बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पंचायती फंड गबन में गिरफ्तार

Amritsar corruption : पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु के तत्कालीन ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) लखबीर सिंह जो वर्तमान समय ब्लॉक घल्ल खुर्द, जिला फिरोजपुर में तैनात है और जिला अमृतसर की ग्राम पंचायत गहरी मंडी के पूर्व सरपंच मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है.

दोनों पर पंचायती फंडों में से 24,69,949 रुपए के गबन के गंभीर आरोप हैं. विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला ग्राम गहरी मंडी के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. इसके बाद ब्यूरो की तकनीकी टीम ने साल 2013 से 2017 तक ग्राम पंचायत को मिले विकास फंडों की हेर फेर संबंधी जांच की.

ग्राम पंचायत के 24.7 लाख रुपए का गबन

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत को कुल 49,21,658 रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 17,37,900 रुपए खर्च किए गए. इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच मनजिंदर सिंह ने ग्राम पंचायत सचिव करनजीत सिंह और उस समय के बी.डी.पी.ओ. लखबीर सिंह के साथ मिलीभगत और साज़िश के तहत 24,69,949 रुपए का गबन किया.

अमृतसर विजीलेंस ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए), 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 409, 420, 120-बी के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : बाढ़ प्रभावित पंजाब में डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाया दम, मरीजों और किसानों को दी लाखों की राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan1 September 2025 - 5:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

1 September 2025 - 6:35 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

1 September 2025 - 5:57 PM
Photo of पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

1 September 2025 - 5:14 PM
Photo of बाढ़ प्रभावित पंजाब में डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाया दम, मरीजों और किसानों को दी लाखों की राहत

बाढ़ प्रभावित पंजाब में डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाया दम, मरीजों और किसानों को दी लाखों की राहत

1 September 2025 - 5:00 PM
Photo of गेमिंग की लत ने ली जान, शहडोल में कर्ज में डूबे युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी

गेमिंग की लत ने ली जान, शहडोल में कर्ज में डूबे युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी

1 September 2025 - 4:29 PM
Photo of पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

1 September 2025 - 3:47 PM
Photo of UP: मकान खरीदने के नाम पर महिला से घोखाधड़ी, सीएम आवास के पास आत्महत्या का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया

UP: मकान खरीदने के नाम पर महिला से घोखाधड़ी, सीएम आवास के पास आत्महत्या का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया

1 September 2025 - 3:31 PM
Photo of सैलून फायरिंग मामला : तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

सैलून फायरिंग मामला : तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

1 September 2025 - 3:23 PM
Photo of सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

1 September 2025 - 3:00 PM
Photo of विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का रहस्य: कैसे भारतीय ज्ञान और संस्कृति ने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का रहस्य: कैसे भारतीय ज्ञान और संस्कृति ने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया

1 September 2025 - 3:00 PM
Back to top button