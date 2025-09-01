Punjab floods : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज विधायक स गुरदीप सिंह रंधावा के साथ ज़िला गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस अवसर पर उन्होंने गांव नढ़ांवाली, कलानौर, मछराला, पखोके और डेरा बाबा नानक में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए राहत शिविरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया.



इस मौके पर डॉ. बलबीर सिंह ने राहत शिविरों में पहुंचे बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस संकट की घड़ी में पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावितों की मदद में सक्रिय

पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और बाढ़ से लोगों का भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पूरी पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकार ने सबसे पहले प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया और राहत कार्य लगातार जारी हैं. जरूरतमंदों तक भोजन सामग्री पहुँचाई जा रही है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है और इसमें समाजसेवी संस्थाओं का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है.



स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न आए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं. विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं और बाढ़ के पानी से होने वाले डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पैरामेडिकल स्टाफ समेत 100 एंबुलेंस की मांग की है जो शीघ्र ही उपलब्ध होंगी.

बाढ़ पीड़ितों को व्यक्तिगत आर्थिक मदद और सरकारी समर्थन

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाढ़ से लोगों की फसलें और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं. जहाँ पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों की हर तरह से मदद कर रही है, वहीं वे व्यक्तिगत तौर पर एक बाढ़ प्रभावित किसान परिवार और एक मज़दूर परिवार को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देंगे. इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार के निर्णय के अनुसार वे अपनी एक माह की तनख्वाह भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु देंगे. उन्होंने प्रवासी भारतीयों और समाजसेवी संस्थाओं से भी अपील की कि वे अधिक से अधिक बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आएं.



इस अवसर पर सिविल सर्जन गुरदासपुर डॉ. जसविंदर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाने के साथ-साथ प्रभावित गांवों में पानी की सैंपलिंग, स्वास्थ्य जागरूकता और रोगियों के बचाव का कार्य कर रही हैं. रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमें और पानी की सुरक्षा

उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर 3 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें और ब्लॉक स्तर पर 19 टीमें कार्यरत हैं. इसके अलावा 38 मोबाइल चिकित्सा टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं. ज़िले में स्वास्थ्य विभाग की 6 और 108 सेवा की 18 एंबुलेंस उपलब्ध हैं. रोगियों को सभी दवाएँ मुफ्त दी जा रही हैं. पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिए टीमों को ऑन-स्पॉट वॉटर टेस्टिंग किटें दी गई हैं और पीने के पानी का मौके पर ही परीक्षण किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का क्लोरीनेशन भी किया जा रहा है.



इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुपिंदरजीत सैणी, ज़िला योजना कमेटी के नव-नियुक्त चेयरमैन एवं आम आदमी पार्टी के ज़िला प्रधान जोबन रंधावा, चेयरमैन बलविंदर सिंह हरूवाल, एस.डी.एम. कलानौर ज्योत्सना सिंह, एस.डी.एम. डेरा बाबा नानक डॉ. अदित्य शर्मा, एस.डी.एम. फतेहगढ़ चूडियां गुरमंदर सिंह, तहसीलदार रजिंदर सिंह, ज़िला मीडिया इंचार्ज मुखदेव सिंह आलोवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे.

