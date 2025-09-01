Punjab

आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब की जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

Ajay Yadav1 September 2025 - 1:40 PM
3 minutes read
Punjab News :
आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

फटाफट पढ़ें

  • लुधियाना में अवैध शराब रैकेट पकड़ा गया
  • प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरी गई
  • दो आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में जब्ती
  • समराला में अवैध शराब की खेप मिली
  • अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

Punjab News : अवैध शराब के व्यापार के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करते हुए, पंजाब आबकारी विभाग ने 30 अगस्त को लुधियाना पूर्वी रेंज में दो बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनमें प्रीमियम ब्रांड बोतलों में सस्ती शराब भरने के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई, जिसमें राज्य के भीतर तस्करी से लाई गई शराब भी शामिल है.

यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान में इस संबंधी विवरण साझा करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर और आबकारी एवं कराधान आयुक्त जतिंदर जोरवाल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में ये ऑपरेशन बहुत तेजी से अंजाम दिए गए, उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अवैध स्टॉक जब्त करने के साथ-साथ अपराधियों द्वारा प्रीमियम बोतलों में घटिया शराब भरकर जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने के एक नए तरीके का भी भंडाफोड़ किया, उन्होंने कहा कि यह साफ-साफ धोखाधड़ी का मामला है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नेटवर्क का पूरा पता लगाने के लिए जांच जारी

इन ऑपरेशनों के तहत पहली छापेमारी के दौरान, स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभाग की प्रवर्तन टीमों ने लुधियाना में चल रहे एक अत्याधुनिक रैकेट का भंडाफोड़ किया. इस रैकेट के अंतर्गत, आरोपी उच्च स्तरीय विदेशी शराब की बोतलों जिनमें ग्लेनलिवेट, जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल और शिवास रीगल जैसे ब्रांड शामिल थे. सस्ती आई.एम.एफ.एल. (आई एम एफ एल ) और पी.एम.एल. (पी एम एल) की रीफिलिंग करते पकड़े गए. इस रैकेट के अंतर्गत उपभोक्ताओं को धोखा देने के साथ-साथ आबकारी ड्यूटी की चोरी भी की जा रही थी. मौके से दो व्यक्तियों अमित विज और पंकज सैनी को गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों द्वारा 106 खाली बोतलें, 39 भरी बोतलें, बोतलों से संबंधित अन्य सामान और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ज़ब्त की गई. इस संबंध में थाना डिवीजन नं. 3, लुधियाना में एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है और इस नेटवर्क का पूरा पता लगाने के लिए जांच जारी है.

1914 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज

इसी दौरान चलाए गए एक अलग ऑपरेशन में, अबकारी अधिकारियों ने गांव बुरमा (समराला) में विक्रमजीत सिंह से “सिर्फ चंडीगढ़ में बिक्री हेतु” लेबल वाली 60 अवैध शराब की बोतलें बरामद कीं. यह खेप गैरकानूनी तरीके से पंजाब में लाई गई थी, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. इस संबंध में थाना समराला में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

नकली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की मुहिम तेज

आबकारी विभाग की दृढ़ नीति दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि अबकारी विभाग अवैध सप्लाई चेन को समाप्त करने और नकली व ड्यूटी-रहित शराब के प्रसार को रोकने के लिए राज्यभर में अपनी सख्त प्रवर्तन मुहिम जारी रखेगा, उन्होंने बताया कि अवैध शराब निकालने वालों और तस्करों के विरुद्ध लगातार छापेमारी, अचानक जांच और अंतरराज्यीय कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी.

वित्त मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि अवैध शराब के कारोबार संबंधी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम आबकारी या पुलिस अधिकारी को दें, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब से अवैध शराब के खतरे को समाप्त करने के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 September 2025 - 1:40 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

1 September 2025 - 2:25 PM
Photo of जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

1 September 2025 - 1:09 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

1 September 2025 - 1:06 PM
Photo of अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

1 September 2025 - 10:41 AM
Photo of बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

31 August 2025 - 10:57 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

31 August 2025 - 10:25 PM
Photo of मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

31 August 2025 - 9:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने घग्गर दरिया के कारण बाढ़ को रोकने का स्थायी समाधान करने का किया संकल्प

पंजाब सरकार ने घग्गर दरिया के कारण बाढ़ को रोकने का स्थायी समाधान करने का किया संकल्प

31 August 2025 - 9:15 PM
Photo of ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

31 August 2025 - 3:50 PM
Photo of पंजाब के सात जिलों में बाढ़ से भारी तबाही, रावी का जलस्तर पहुंचा रिकॉर्ड स्तर : कैबिनेट मंत्री मंत्री बरिंदर गोयल

पंजाब के सात जिलों में बाढ़ से भारी तबाही, रावी का जलस्तर पहुंचा रिकॉर्ड स्तर : कैबिनेट मंत्री मंत्री बरिंदर गोयल

31 August 2025 - 3:13 PM
Back to top button