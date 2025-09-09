Bihar

नेपाल में हिंसा के चलते बिहार के सीमावर्ती 7 जिलों में अलर्ट, बॉर्डर सील

Nepal Protest :
नेपाल में हिंसा के चलते बिहार के सीमावर्ती 7 जिलों में अलर्ट, बॉर्डर सील

  • बिहार-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं
  • सात जिलों में नेपाल के कारण सीमा बंद है
  • पुलिस और एसएसबी सतर्कता बरत रहे हैं
  • नेपाल में हिंसा में 14 लोग मारे गए
  • काठमांडू में कर्फ्यू और मंत्री का इस्तीफा

Nepal Protest : बिहार से सटे नेपाल की सीमा पर शांति बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. जवान सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.

नेपाल में सरकार के खिलाफ जारी उग्र प्रदर्शन को देखते हुए, बिहार के सात जिलों पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज की सीमा बंद कर दी गई है. एक अधिकारी ने बताया कि सीमा पर आने-जाने वाले सभी लोगों की कड़ी तलाशी ली जा रही है और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अलर्ट कर दिया गया है.

अररिया में सीमा सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ाई गई

अररिया के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने सोमवार को बताया कि नेपाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले की सीमा पर तैनात पुलिस और एसएसबी के जवानों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने का आदेश दिया गया है. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है और सीमा पार से आने-जाने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

एसएसबी की 52वीं बटालियन के कमांडेंट महेंद्र प्रताप ने बताया कि फिलहाल बिहार-नेपाल सीमा पर शांति बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. उन्होंने कहा कि जवान सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं.

नेपाल में हिंसा में 14 लोग मारे गए

बता दें कि नेपाल में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं और पुलिस के बीच हुई झड़पों में 14 लोगों की मौत हो गई है. स्थिति को काबू में करने के लिए सेना को तैनात किया गया है. काठमांडू में कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसके तहत चारों जिलों में किसी के भी प्रवेश, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी. हिंसा को रोकने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं. नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने मौजूदा हालात के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

