Delhi Blast : दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके में आतंकी उमर ने फिदायीन अटैक किया। जिसमें 13 से अधिक आम नागरिकों ने जान गवां दी, दर्जनों घायल हो गए। यह धमाका i20 कार में हुआ। धमाके के बाद राजधानी दिल्ली दहल उठी थी। केंद्र सरकार ने मामले पर फौरन कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां की, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बनकर सामने आई।

आतंकी उमर की सुसाइड बॉम्बिंग

बता दें कि डॉ. आतंकी उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। इसी को लेकर AIMIM चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल सुरक्षा एजेसियां तहकीकात में जुटी हैं, जिसके बाद आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया।

AIMIM चीफ ने लगा दी क्लास

AIMIM चीफ ओवैसी ने आतंकी की जमकर आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में तो आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों को मारना एक गंभीर पाप है। दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी ने जो भी बोला है वह गलत है। उमर उन नबी ने जो किया वह देश के कानून के खिलाफ है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं।

वीडियो में लोगों का ब्रेनवॉश

लाल किला के पास हुए धमाके के संदिग्ध उमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों को ब्रेनवॉश करने की कोशिश कर रहा है। आतंकी डॉ. उमर नबी सुसाइडल बॉम्बर तैयार करने की साजिश रच रहा था। वह लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था, ताकि उनका ब्रेनवॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है।

