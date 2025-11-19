Bihar

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा-JDU ने विरोधियों को चारों खाने चित किया और नई सरकार बनाने की राह पर है। कल यानि 20 नवंबर को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथग्रहण समारोह 11 से 12:30 के आस-पास आरंभ होगा।

नीतीश के साथ, भाजपा का विश्वास

बिहार राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, बता दें कि बिहार मंत्रीमंडल में नीतीश के साथ-साथ डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है। बिहार के नए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। भाजपा विधायक दल ने एक बार फिर भरोसा जताया है।

बिहार को लीड करेंगे नीतीश- कोमल सिंह

जेडी(यू) नेता कोमल सिंह ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि एनडीए ने बिहार में बड़ी जीत हासिल की है। एक महिला होने के नाते, मुझे बहुत गर्व है कि बिहार को फिर से नीतीश कुमार लीड करेंगे।

NDA गठबंधन में बैठकों का दौर

बता दें कि NDA गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है और मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन राम मेघवाल, BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति और विनोद तावड़े, UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, BJP दफ्तर में विधायक दल की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं।

