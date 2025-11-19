Bihar

तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD बैठक में कहा-“सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन?”

Ajay Yadav19 November 2025 - 10:49 AM
2 minutes read
Bihar News :
तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD बैठक में कहा-"सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन?"

फटाफट पढ़ें

  • पटना में तेजस्वी के घर आरजेडी बैठक हुई
  • लालू-राबड़ी ने बागडोर तेजस्वी को दी
  • तेजस्वी ने नेताओं पर सवाल उठाए
  • रोहिणी ने परिवार और राजनीति छोड़ी
  • बिहार चुनाव में RJD को हार मिली

Bihar News : पारिवारिक विवाद और चुनावी हार के बीच पटना स्थित पोलो रोड पर तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई. बैठक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी शामिल हुए. इस दौरान लालू यादव ने स्पष्ट किया कि पार्टी की बागडोर आगे भी तेजस्वी ही संभालेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के पुनरुत्थान में तेजस्वी की ही प्रमुख भूमिका रही है और उनके अलावा यह जिम्मेदारी कोई नहीं निभा सकता.

सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन?

वहीं, तेजस्वी यादव माइक पकड़ते समय भावुक दिखाई दिए, उन्होंने कहा, “हर कोई कहता है, इसे हटाओ, उसे हटाओ… अगर सभी को निकाल दें बचेगा कौन?” उनकी यह टिप्पणी हाल ही में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, संजय यादव और रमीज़ जैसे करीबी नेताओं पर लगे आरोपों की ओर इशारा करती थी. तेजस्वी यादव ने कहा, ”आपलोगों का जो निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे.” जिस पर राबड़ी देवी, मीसा भारती और तमाम विधायकों ने तेजस्वी को समर्थन देते हुए विधायक दल का नेता बनाने की बात कही.

RJD हार के बाद रोहिणी के आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बड़ी हार के बाद लालू यादव के परिवार में मतभेद खुलकर सामने आए. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी दोनों से नाता तोड़ने का ऐलान किया था. रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि संजय यादव और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और गालियां दी जाती हैं.

रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति छोड़ी

लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, “मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.” बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन को करारी हार मिली. गठबंधन को कुल 35 सीटें मिली, जिनमें से आरजेडी के खाते में 25 सीटें गईं. वहीं एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 November 2025 - 10:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल ने चुना नेता

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल ने चुना नेता

19 November 2025 - 1:04 PM
Photo of Bihar CM Oath Ceremony : नीतीश कल लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी भी होंगे शामिल

Bihar CM Oath Ceremony : नीतीश कल लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी भी होंगे शामिल

19 November 2025 - 11:09 AM
Photo of प्रशांत किशोर ने करारी हार पर तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ?

प्रशांत किशोर ने करारी हार पर तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ?

18 November 2025 - 6:07 PM
Photo of नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, पटना में शपथग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेता होंगे शामिल

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, पटना में शपथग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेता होंगे शामिल

18 November 2025 - 2:06 PM
Photo of परिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का घोषणा, एनडीए को देंगे नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को भेजा ये ऑफर

परिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का घोषणा, एनडीए को देंगे नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को भेजा ये ऑफर

16 November 2025 - 7:09 PM
Photo of परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

16 November 2025 - 6:20 PM
Photo of तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर परिवार और नेताओं को चेतावनी दी

तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर परिवार और नेताओं को चेतावनी दी

16 November 2025 - 4:07 PM
Photo of अब सुदर्शन चक्र चलेगा, तेज प्रताप यादव का रोहिणी आचार्य के अपमान पर बड़ा बयान

अब सुदर्शन चक्र चलेगा, तेज प्रताप यादव का रोहिणी आचार्य के अपमान पर बड़ा बयान

16 November 2025 - 3:21 PM
Photo of चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

16 November 2025 - 3:20 PM
Photo of रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में सियासी और पारिवारिक तनाव बढ़ा

रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में सियासी और पारिवारिक तनाव बढ़ा

16 November 2025 - 1:42 PM
Back to top button