Aakash Chopra : पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले T-20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया। जिसके बाद पूरा पाकिस्तान खुशी मना रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए पोस्ट शेयर किया। पोस्ट को लेकर पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कमेंट किया।
ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया
बता दें कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 20 रनों से हार गई। जीत के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की प्रशंसा की। जिसको लेकर वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए, और कई यूजर्स ने उनका मजाक बनाया।
शहबाज शरीफ ने की तारीफ
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में जीत के बाद शहबाज शरीफ ने X पर पोस्ट कर पाकिस्तान टीम की शानदार जीत की तारीफ करते हुए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की भी तारीफ करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए। यह देश के लिए गर्व का पल है।
आकाश चोपड़ा ने दिखाया आईना
शहबाज शरीफ के पोस्ट पर आकाश चोपड़ा ने मजाक उड़ाया और कहा कि बाइलेटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को 20 रनों से हराना कोई खास बात नहीं है। उन्होंने लिखा कि पूरी इज्जत के साथ… यह ऑस्ट्रेलिया की B टीम के खिलाफ एक बाइलेटरल T20-1 मैच है। कई दिग्गज़ खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, और 170 रन के गेम में 20 रन की जीत को ‘जबरदस्त’ तो नहीं कहा जा सकता।
