IndiGo Flight Bomb Threat : कुवैत से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को बम से उड़ाने और हाईजैक करने की धमकी दी गई है। वहीं सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। धमकी के बाद से विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 180 यात्री सवार थे सभी के सामान की पुनः जांच की गई।

टिश्यू पेपर पर मिला नोट

इंडिगो की फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर हाइजैक करने और बम से उड़ाने की धमकी भरा नोट था। अभी तक की जांच में किसी भी यात्री के पास से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विमान की गहनता से जांच जारी है।

हर गतिविधि पर पैनी नज़र

इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैनात बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्तों की टीम और सीआईएसएफ के जवान तुरंत एक्टिव हो गए। पूरे एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रनवे के आस-पास और विमान के पास अनधिकृत आवाजाही रोक दी गई है। हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी है ताकि किसी भी तरह के खतरे को टाला जा सके।

