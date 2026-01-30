Delhi NCRराष्ट्रीय

Supreme Court में अचानक बजा सायरन, सभी लोग खड़े हुए, जानिए बेंच ने क्यों रोकी सुनवाई

Karan Panchal30 January 2026 - 1:57 PM
1 minute read
Supreme Court
Supreme Court में अचानक बजा सायरन, सभी लोग खड़े हुए, जानिए बेंच ने क्यों रोकी सुनवाई

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी की सुबह अचानक सायरन बजा, जिसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, और जो जहां था वो वहीं थम गया। सायरन बजते ही सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी।

आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण बलिदान करने वाले शहीदों को याद करते हुए कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कोर्ट में सायरन बजते ही सभी जज और वकीलों ने खड़े होकर मौन रखा और शहीदों को श्रद्धाजंलि दी।

शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

सायरन बजने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर की वीडियो भी सामने आई है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि लगातार सायरन बज रहा है और सब अपनी जगह पर खड़े हैं। यह श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई उनका भारत की आजादी में अमूल्य योगदान है।

पीएम मोदी ने एक्स किया पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। पीएम मोदी कहा कि बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।

ये भी पढ़ें- क्या अब थम जाएगा विवाद, शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन- शिष्य का दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 January 2026 - 1:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Jammu Kashmir के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं ठप, आतंकियों की तलाश जारी

Jammu Kashmir के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं ठप, आतंकियों की तलाश जारी

30 January 2026 - 1:09 PM
Photo of महात्मा गांधी की पुण्यतिथि : पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, CM योगी ने बताए बापू के आदर्श

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि : पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, CM योगी ने बताए बापू के आदर्श

30 January 2026 - 10:32 AM
Photo of शहीद दिवस पर गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि, जीवन, शिक्षाओं और अहिंसा के आदर्शों को याद करने का अवसर

शहीद दिवस पर गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि, जीवन, शिक्षाओं और अहिंसा के आदर्शों को याद करने का अवसर

30 January 2026 - 9:12 AM
Photo of Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

29 January 2026 - 6:05 PM
Photo of दंपति ने जहर खाकर की आत्महत्या, तीन बच्चों को भी दिया जहर, अब कौन होगा मासूमों का पालनहार?

दंपति ने जहर खाकर की आत्महत्या, तीन बच्चों को भी दिया जहर, अब कौन होगा मासूमों का पालनहार?

29 January 2026 - 5:34 PM
Photo of PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

29 January 2026 - 3:46 PM
Photo of शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

29 January 2026 - 3:32 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

29 January 2026 - 3:09 PM
Photo of CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

29 January 2026 - 2:52 PM
Photo of SC ने UGC नियमों पर लगाई रोक, कांग्रेस-सपा ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

SC ने UGC नियमों पर लगाई रोक, कांग्रेस-सपा ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

29 January 2026 - 2:37 PM
Back to top button