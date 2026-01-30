Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी की सुबह अचानक सायरन बजा, जिसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, और जो जहां था वो वहीं थम गया। सायरन बजते ही सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी।

आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण बलिदान करने वाले शहीदों को याद करते हुए कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कोर्ट में सायरन बजते ही सभी जज और वकीलों ने खड़े होकर मौन रखा और शहीदों को श्रद्धाजंलि दी।

महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों की याद में कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया।

शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

सायरन बजने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर की वीडियो भी सामने आई है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि लगातार सायरन बज रहा है और सब अपनी जगह पर खड़े हैं। यह श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई उनका भारत की आजादी में अमूल्य योगदान है।

पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।



अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परन्तपः।



अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ pic.twitter.com/DOkI98wdYu — Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026

पीएम मोदी ने एक्स किया पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। पीएम मोदी कहा कि बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।

