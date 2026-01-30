Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी की सुबह अचानक सायरन बजा, जिसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, और जो जहां था वो वहीं थम गया। सायरन बजते ही सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी।
आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण बलिदान करने वाले शहीदों को याद करते हुए कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कोर्ट में सायरन बजते ही सभी जज और वकीलों ने खड़े होकर मौन रखा और शहीदों को श्रद्धाजंलि दी।
शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
सायरन बजने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर की वीडियो भी सामने आई है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि लगातार सायरन बज रहा है और सब अपनी जगह पर खड़े हैं। यह श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई उनका भारत की आजादी में अमूल्य योगदान है।
पीएम मोदी ने एक्स किया पोस्ट
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। पीएम मोदी कहा कि बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।
