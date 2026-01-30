Uttar Pradeshधर्म

क्या अब थम जाएगा विवाद, शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन- शिष्य का दावा

Karan Panchal30 January 2026 - 12:45 PM
1 minute read
Shankaracharya Dispute
क्या अब थम जाएगा विवाद, शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन- शिष्य का दावा

Shankaracharya Dispute : माघ मेले में धार्मिक‑प्रशासनिक विवाद गहराता जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन अब माफी मांगने को तैयार है। यह दावा शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने किया है।

ससम्मान स्नान कराने की अनुमति

शंकराचार्य अचानक माघ मेले को छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे, ऐसी प्रयागराज के अधिकारियों को उम्मीद नहीं थी। अधिकारी सोच रहे थे कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को स्नान के बाद वाराणसी आएंगे, तब तक उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी पहुंचने के बाद लखनऊ के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने महाराज से संपर्क किया और माघ पूर्णिमा पर मेले में ससम्मान स्नान कराने की अनुमति मांगी।

इस पर महाराज जी ने दो शर्त रखी हैं- पहली ये कि जिम्मेदार माफी मांगे व लिखित में माफीनामा दें। वहीं दूसरी शर्त यह रखी कि चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए।

मौनी अमावस्या के दिन हुआ था टकराव

योगीराज सरकार ने बताया कि शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी जाएंगे और शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे। उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराए जाने की योजना है। वहीं, मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था। शंकराचार्य के साथ वाराणसी में बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर ली गई है।

ये भी पढ़ें- गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 January 2026 - 12:45 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बाराबंकी में हफीज भारती की बसपा में घर वापसी, सपा को बड़ा झटका और M-Y समीकरण पर असर

बाराबंकी में हफीज भारती की बसपा में घर वापसी, सपा को बड़ा झटका और M-Y समीकरण पर असर

30 January 2026 - 9:52 AM
Photo of UP में कोहरा-शीतलहर का अलर्ट, 1 फरवरी से बदलेगा मौसम, बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन

UP में कोहरा-शीतलहर का अलर्ट, 1 फरवरी से बदलेगा मौसम, बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन

30 January 2026 - 7:46 AM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता की क्या है मांग? जानें

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता की क्या है मांग? जानें

29 January 2026 - 4:28 PM
Photo of बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कोहरे का अलर्ट, 1 से 3 फरवरी तक फिर होगी बारिश

बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कोहरे का अलर्ट, 1 से 3 फरवरी तक फिर होगी बारिश

29 January 2026 - 7:40 AM
Photo of अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

28 January 2026 - 5:04 PM
Photo of राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

27 January 2026 - 4:07 PM
Photo of राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरी प्रदेश की कला और संस्कृति

राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरी प्रदेश की कला और संस्कृति

27 January 2026 - 3:09 PM
Photo of राम जन्मभूमि मंदिर में 50 पुजारियों की भर्ती की तैयारी, उप-मंदिरों में पूजा व्यवस्था जल्द

राम जन्मभूमि मंदिर में 50 पुजारियों की भर्ती की तैयारी, उप-मंदिरों में पूजा व्यवस्था जल्द

27 January 2026 - 2:24 PM
Photo of Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

26 January 2026 - 3:53 PM
Photo of कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

26 January 2026 - 1:54 PM
Back to top button