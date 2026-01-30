Guru Ravidas Jayanti : पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और लाल चंद कटारूचक ने आज शहर के रेलवे स्टेशन से श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए बनारस जा रही श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आदर्शवादी समाज की रचना के लिए श्री गुरु रविदास महाराज जी द्वारा दिखाए गए सर्व-सांझीवालता (सर्वसमावेशी) के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

मंत्रियों और MPs रहे मौजूद

इस मौके पर उनके साथ लोकसभा सदस्य राज कुमार चब्बेवाल, चब्बेवाल हलके के विधायक डॉ. इशांक कुमार, पूर्व मंत्री बलकार सिंह, मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह तथा पंजाब सहकारी कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन कुमार टीनू भी उपस्थित थे।

पंजाब भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम

इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डेरा बल्लां के मुखी संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के जीवन, शिक्षाओं और यात्राओं से संबंधित कार्यक्रम पंजाब भर में आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में रूपरेखा तैयार की गई है।

समस्त मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ

उन्होंने आगे बताया कि श्री गुरु रविदास जी की बाणी से संबंधित व्यापक शोध और अध्ययन के लिए एक केंद्र की स्थापना हेतु आज सेल डीड भी साइन की गई है। चीमा ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने संपूर्ण मानवता की भलाई और समाज के सभी वर्गों की समानता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं आज भी समस्त मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ हैं, जिनका अनुसरण कर हमें समानतावादी समाज की स्थापना में योगदान देना चाहिए।

शिक्षाओं और दर्शन पर आधारित समाज

पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और दर्शन पर आधारित समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को बड़े स्तर पर मनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है और सरकार द्वारा इस पर्व को ऐतिहासिक और भव्य ढंग से मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

कमजोर वर्गों के कल्याण का निरंतर प्रयास

इससे पहले उन्होंने संगतों को श्री गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जहां किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न सहना पड़े। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाओं पर चलते हुए पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

