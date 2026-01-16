Rajasthan

राजस्थान के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैलर और कार की टक्कर में 4 की मौत

Ajay Yadav16 January 2026 - 1:39 PM
2 minutes read
Rajasthan Accident News :
राजस्थान के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैलर और कार की टक्कर में 4 की मौत

Rajasthan Accident News : राजस्थान के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटना की सूचना परिवार को दे दी है. वही, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. पुलिस हादसे की वजह जानने के लिए जांच में जुटी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा रात करीब 1 बजे नरधारी क्षेत्र के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ जा रही थी. इस दौरान हाईवे पर एक बैल की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी थी. अंधेरा होने की वजह से कार चालक को यह समय पर दिखाई नहीं दी और कार उससे टकरा गई.

चार लोगों की मौके पर मौत

भीषण टक्कर के बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची. उसी समय सामने से आ रहे एक ट्रेलर से कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. ये हादसा इतना तेज था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई.

हादसे का मंजर भयानक

शवों की शिनाख्त रिंकेश नानवानी, सुहानी नानवानी और रजनी नानवानी, निवासी सिंधी कॉलोनी, प्रताप नगर (चित्तौड़गढ़) के रूप में हुई है. चौथे मृतक की पहचान इंदौर निवासी हीरानंद नानवानी के रूप में हुई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सीधा किया गया और उसमें फंसे लोगों को निकाला गया. बाहर निकाले जाने पर पता चला कि कार में सवार चारों की मौत हो चुकी थी. हादसे का मंजर इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी पहली नजर में चैक गए.

इलाके में शोक और सुरक्षा को लेकर चिंता

वही, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोग भी सड़क पर लावारिस पशुओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात के समय वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें और गति नियंत्रित रखें.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 January 2026 - 1:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

14 January 2026 - 7:04 PM
Photo of जयपुर में ऑडी कार हादसा : दो की मौत, 16 घायल, वीडियो से सामने आया भयावह मंजर

जयपुर में ऑडी कार हादसा : दो की मौत, 16 घायल, वीडियो से सामने आया भयावह मंजर

10 January 2026 - 3:03 PM
Photo of टीकाराम जूली का आरोप : अवैध खनन का ‘काला खेल’ सरकार और विधायकों की मिलीभगत से चल रहा

टीकाराम जूली का आरोप : अवैध खनन का ‘काला खेल’ सरकार और विधायकों की मिलीभगत से चल रहा

9 January 2026 - 3:43 PM
Photo of राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

6 January 2026 - 6:31 PM
Photo of स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

3 January 2026 - 2:17 PM
Photo of टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 2 गिरफ्तार

टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 2 गिरफ्तार

31 December 2025 - 5:46 PM
Photo of उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

27 December 2025 - 12:44 PM
Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of Rajasthan Violence : राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, चौथे दिन भी इंटरनेट प्रभावित, क्या है स्थानीय लोगों की मांग

Rajasthan Violence : राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, चौथे दिन भी इंटरनेट प्रभावित, क्या है स्थानीय लोगों की मांग

12 December 2025 - 11:34 AM
Back to top button