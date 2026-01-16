Rajasthan Accident News : राजस्थान के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटना की सूचना परिवार को दे दी है. वही, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. पुलिस हादसे की वजह जानने के लिए जांच में जुटी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा रात करीब 1 बजे नरधारी क्षेत्र के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ जा रही थी. इस दौरान हाईवे पर एक बैल की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी थी. अंधेरा होने की वजह से कार चालक को यह समय पर दिखाई नहीं दी और कार उससे टकरा गई.

चार लोगों की मौके पर मौत

भीषण टक्कर के बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची. उसी समय सामने से आ रहे एक ट्रेलर से कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. ये हादसा इतना तेज था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई.

हादसे का मंजर भयानक

शवों की शिनाख्त रिंकेश नानवानी, सुहानी नानवानी और रजनी नानवानी, निवासी सिंधी कॉलोनी, प्रताप नगर (चित्तौड़गढ़) के रूप में हुई है. चौथे मृतक की पहचान इंदौर निवासी हीरानंद नानवानी के रूप में हुई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सीधा किया गया और उसमें फंसे लोगों को निकाला गया. बाहर निकाले जाने पर पता चला कि कार में सवार चारों की मौत हो चुकी थी. हादसे का मंजर इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी पहली नजर में चैक गए.

इलाके में शोक और सुरक्षा को लेकर चिंता

वही, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोग भी सड़क पर लावारिस पशुओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात के समय वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें और गति नियंत्रित रखें.

