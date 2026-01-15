राष्ट्रीय

जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

Karan Panchal15 January 2026 - 3:10 PM
1 minute read
78th Army Day Parade
जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

78th Army Day Parade : जयपुर में आज 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में भव्य और आधुनिक झांकियां निकाली गई, इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में हजारों लोग बने साक्षी

आर्मी-डे परेड गुरुवार को जयपुर में आयोजित कि गई, जहां जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग कार्यक्रम के साक्षी बने। इस परेड में जवानों ने अपने अनुशासन, शक्ति और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल (वीरता) से सम्मानित करने के साथ हुई थी।

दुश्मनों के उड़े होश

आर्मी-डे परेड के दौरान जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका लॉन्चर, भीष्म, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया। अटैक हेलिकॉप्टर अपाचे ने आसमान में दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। इसके अलावा, पाकिस्तान सीमा के पास नाल (बीकानेर) एयरबेस से उड़ान भरकर आए जगुआर फाइटर जेट की खासियतों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई।

जवान की मां मेडल लेते हुए हुई बेहोश

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 1 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते मंच पर बेहोश हो गई। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें संभाला और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद वीरता पुरस्कार से सम्मानित सेना के अधिकारियों ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित अधिकारी परेड का नेतृत्व कर रहे थे।

ये भी पढ़ें- अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 January 2026 - 3:10 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

15 January 2026 - 10:45 AM
Photo of Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

14 January 2026 - 6:09 PM
Photo of लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

14 January 2026 - 4:55 PM
Photo of IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

14 January 2026 - 2:20 PM
Photo of ‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

14 January 2026 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हमलों पर राज्य सरकार भरेगी मुआवजा

Stray Dogs : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हमलों पर राज्य सरकार भरेगी मुआवजा

13 January 2026 - 4:15 PM
Photo of Operation Sindoor को लेकर बोले आर्मी चीफ कहा- देंगे मुंहतोड़ जवाब, ऑपरेशन अभी जारी

Operation Sindoor को लेकर बोले आर्मी चीफ कहा- देंगे मुंहतोड़ जवाब, ऑपरेशन अभी जारी

13 January 2026 - 3:28 PM
Photo of Iran Protest : ईरान से व्यापार किया तो लगेगा 25% टैरिफ, ट्रंप ने इन देशों को दी चेतावनी

Iran Protest : ईरान से व्यापार किया तो लगेगा 25% टैरिफ, ट्रंप ने इन देशों को दी चेतावनी

13 January 2026 - 2:10 PM
Photo of ममता बनर्जी के खिलाफ SC में याचिका दायर, केंद्रीय जांच एजेंसी ने की FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग

ममता बनर्जी के खिलाफ SC में याचिका दायर, केंद्रीय जांच एजेंसी ने की FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग

13 January 2026 - 1:35 PM
Photo of दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी

13 January 2026 - 11:09 AM
Back to top button