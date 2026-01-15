78th Army Day Parade : जयपुर में आज 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में भव्य और आधुनिक झांकियां निकाली गई, इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में हजारों लोग बने साक्षी

आर्मी-डे परेड गुरुवार को जयपुर में आयोजित कि गई, जहां जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग कार्यक्रम के साक्षी बने। इस परेड में जवानों ने अपने अनुशासन, शक्ति और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल (वीरता) से सम्मानित करने के साथ हुई थी।

दुश्मनों के उड़े होश

आर्मी-डे परेड के दौरान जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका लॉन्चर, भीष्म, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया। अटैक हेलिकॉप्टर अपाचे ने आसमान में दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। इसके अलावा, पाकिस्तान सीमा के पास नाल (बीकानेर) एयरबेस से उड़ान भरकर आए जगुआर फाइटर जेट की खासियतों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई।

जवान की मां मेडल लेते हुए हुई बेहोश

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 1 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते मंच पर बेहोश हो गई। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें संभाला और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद वीरता पुरस्कार से सम्मानित सेना के अधिकारियों ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित अधिकारी परेड का नेतृत्व कर रहे थे।

ये भी पढ़ें- अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप