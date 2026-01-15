US Iran Dispute : ईरान की सरकार ने कुछ दिन पहले कई प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी थी। ट्रम्प की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले को लेकर बैकफुट पर आ गया है।

प्रदर्शनकारियों की हत्याओं लगी रोक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि फांसी देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही ट्रम्प ने भी बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याओं पर रोक लग गई है।

ट्रम्प ने ईरान को दी धमकी

बता दें कि ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सोलतानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने उसे ‘ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने’ का दोषी बताया और फांसी की सजा के आदेश दिए। इस फैसले के बाद ट्रम्प ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। ट्रम्प ने कहा, अगर वे फांसी देते हैं, तो आप कुछ भयानक देखेंगे।

अबकी बार नहीं चुकेगा निशाना

जानकारी के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रम्प को जान से मारने की धमकी जारी की गई थी, जो पर्शियन भाषा में थी। इस धमकी के दौरान 2024 में ट्रम्प पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई, जिसके साथ संदेश देते हुए कहा कि इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह अब तक ट्रम्प के खिलाफ तेहरान की सबसे खुली धमकी है। इससे पहले ट्रम्प कई बार ईरान सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुल्म और हिंसा जारी रखता है तो अमेरिका उसे मुहतोड़ जवाब देगा।

12 हजार प्रदर्शनकारियों की हत्या

ईरान में सरकार के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों और हो रहे जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 12 हजार प्रदर्शनकारियों की हत्या का दावा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई हैं।

खामेनेई के आदेश पर हुई हत्याएं

रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर हत्याएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की हैं। रिपोर्ट का दावा है कि यह सब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आदेश पर हुआ। बताया गया है कि अधिकतर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुईं। सरकार पर आरोप है कि वह इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर अपने अपराधों को दुनिया से छिपा रही है।

ये भी पढ़ें- सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

