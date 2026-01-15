सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

Sri Akal Takht Sahib : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देंगे। सीएम मान नंगे पैर श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। यहां माथा टेकने के बाद वह काले रंग का बैग लेकर अकाल तख्त सचिवालय में पेश होने पहुंच गए हैं। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज को अपना क्लेरिफिकेशन देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मान ने आज का पूरा दिन श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित किया है।

श्री अकाल तख़्त साहिब को समर्पित दिन

इसलिए आज यानि 15 जनवरी को उनका कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को भी उनके कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता संबंधी सूचित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 जनवरी का दिन जत्थेदार श्री अकाल तख़्त साहिब के आदेशों के अनुसार पूरी तरह श्री अकाल तख़्त साहिब को समर्पित है।

मुख्यमंत्री अमृतधारी सिख नहीं

साथ ही उन्होंने मांग की थी कि उनसे होने वाली पूरी पूछताछ और बातचीत का लाइव किया जाए, ताकि संगत को पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। श्री अकाल तख्त की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री अमृतधारी सिख नहीं हैं, इस वजह से उन्हें अकाल तख्त की फसील पर नहीं बल्कि सचिवालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

विनम्रता के साथ पेश होने को तैयार मान

वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि समय में किसी भी बदलाव को लेकर उनके या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक पत्र या बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे बिना किसी बदलाव के 15 जनवरी को तख़्त साहिब के समक्ष पूरी विनम्रता के साथ पेश होने के लिए तैयार हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब हर सिख के लिए अत्यंत पवित्र है और इसे सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान माना जाता है।

पूरी श्रद्धा से माना जाएगा आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब जी का हर आदेश उन्हें स्वीकार है और उसका पालन किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब जी सबसे ऊपर हैं और वहां से प्राप्त आदेश को पूरी श्रद्धा के साथ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पवित्र तख़्त से प्राप्त आदेश उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है, था और रहेगा।

