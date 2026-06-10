South Africa shooting : दक्षिण अफ्रीका में हुई ताजा गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर देश में बढ़ते हिंसक अपराधों पर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. जोहान्सबर्ग के पूर्वी हिस्से में हुए इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं. स्थानीय पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने कई जगहों पर अचानक और लगातार फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है.

यह वारदात मंगलवार शाम गौतेंग प्रांत के क्लीवलैंड क्षेत्र की जंपर्स नामक अनौपचारिक बस्ती में सामने आई. पुलिस का कहना है कि हमलावर एक सफेद रंग के वाहन में आए थे और उन्होंने दो अलग-अलग दिशाओं से बस्ती में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए.

इलाकों में सघन तलाशी अभियान

जांच में सामने आ रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया है और चश्मदीदों से पूछताछ भी की जा रही है.

12 लोगों की मौत की पुष्टि

9 लोग घायल, कई की हालत गंभीर

हमलावर सफेद वाहन में आए थे

10 से ज्यादा लोगों की संलिप्तता की आशंका

पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

जांच के सामने प्रमुख सवाल

हमले के पीछे वास्तविक कारण क्या था?

क्या इसमें किसी आपराधिक गिरोह की भूमिका हो सकती है?

क्या हमलावरों को स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की मदद मिली?

सुरक्षा व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई?

गिरोहों की गतिविधियों से जूझ रहा देश

आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका पहले से ही हिंसक अपराध, गिरोहों की गतिविधियों और हत्या की बढ़ती घटनाओं से जूझ रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में हर दिन औसतन लगभग 60 हत्याएं दर्ज होती हैं. इसी वजह से इस तरह की घटनाएं आम लोगों में असुरक्षा की भावना को और गहरा करती हैं.

फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है और अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं. इस सामूहिक गोलीबारी ने एक बार फिर देश की कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा पर बहस को तेज कर दिया है.

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