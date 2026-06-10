UP News : उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम संस्करण राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है. यह सूची जिला स्तर पर प्रकाशित की गई है और इसमें प्रत्येक मतदाता को 9 अंकों का एक विशेष पहचान नंबर दिया गया है.

इस नई सूची में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 40.19 लाख का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि करीब 1.41 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं. आयोग ने यह अंतिम सूची सभी दावे और आपत्तियों की जांच, सुधार और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की है. इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को इसका प्रारंभिक (ड्राफ्ट) संस्करण जारी किया गया था.

अंतिम मतदाता सूची में बड़ा बदलाव दर्ज

सूत्रों के अनुसार, अंतिम सूची में लगभग 1.81 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, जबकि बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद कुल आंकड़ों में यह बदलाव देखने को मिला है.

सूची जारी होने के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि कई जिलों में इसे डाउनलोड करने में तकनीकी दिक्कतों की भी शिकायत सामने आई है, जिससे कुछ स्थानों पर लोगों को असुविधा हो रही है.

9 अंकों का यूनिक नंबर लागू

इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार मतदाता पहचान को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए 9 अंकों का यूनिक नंबर लागू किया गया है, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की कोशिश की गई है.

ये भी पढ़ें – TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप