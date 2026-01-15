Punjab

Punjab Budget 2026 : सीएम भगवंत मान की नई योजना, पंजाब की महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह

Karan Panchal15 January 2026 - 10:50 AM
6 minutes read
Punjab Budget 2026
Punjab Budget 2026 : सीएम भगवंत मान की नई योजना, पंजाब की महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह

Punjab Budget 2026 : माघी के पवित्र अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री मुक्तसर साहिब का दौरा किया, जहां उन्होंने गुरुद्वारा श्री टुट्टी गंढी साहिब में माथा टेका और बड़े जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 169 गुमशुदा स्वरूपों के मिलने पर पंजाब सरकार का रुख दोहराया। सिख इतिहास और बलिदान से जुड़े इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरूपों की बरामदगी प्राप्ति के बजाय फर्ज का मामला है।

आगामी बजट में महिलाओं को तोहफा

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार आगामी बजट में महिलाओं के लिए एक हजार रुपए प्रति माह सहायता योजना के लिए बजट में प्रावधान करेगी। उनकी सरकार ने पंजाब के लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है। ‘आप’ नेताओं ने कहा कि माघी अवसर पर यहां हुआ समागम सरकार में लोगों के विश्वास को दर्शाता है।

आवश्यक व्यवस्था की जाएगी सुनिश्चित

माघी अवसर पर एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ने अब तक पंजाब के लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा, हमने लोगों से किए हर वादे का सम्मान किया है और अब हम राज्य की हर महिला को एक हजार रुपए देने की योजना शुरू करेंगे। आगामी बजट में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह सरकार सभी की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंजाब के लोगों से किया गया हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा।

शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही संगत

इस पवित्र स्थान के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धरती भाई महां सिंह जी के नेतृत्व में सिख योद्धाओं के महान बलिदान की गवाह है और समूची सिख संगत उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। उन्होंने कहा, “लोग यहां राज्य भर से एकत्र हुए हैं और इस समागम का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यह पवित्र धरती और यहां हुए बलिदान दुनिया भर के हर सिख के दिल में बसते हैं और अन्याय तथा अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं।

नेताओं को सबक सिखाने का बना लिया मन

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारें कमजोर याददाश्त से पीड़ित हैं और चुनावों के बाद पंजाब को लूटने के लिए केवल अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा, “‘झाड़ू’, जो ‘आप’ का प्रतीक है, ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ कर दिया है और इसी कारण पारंपरिक पार्टियां हैरान हैं। ये नेता मुझ पर केवल इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूं, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

लोकतंत्र में लोगों को सर्वोच्च मानते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जनता ने अवसरवादी नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है। उन्होंने टिप्पणी की, “इस रैली में भारी समागम लोगों के सरकार और इसकी नीतियों के प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। अन्य पार्टियां भी रैलियां कर रही हैं, लेकिन सुखबीर बादल की रैली अब तक खत्म हो चुकी होगी क्योंकि शायद ही कोई वहां गया होगा।

विपक्षी दल सरकार को कर रहे बदनाम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल द्वारा किराए पर ली गई बसों में लाए गए लोग भी ‘आप’ रैली में शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दल राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए अंधेरे में तीर चला रहे हैं और सरकार के लोगों के पक्ष में तथा पंजाब के पक्ष में रुख से ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “मैं किसी भी कीमत पर पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा।

पंजाब की प्रगति और लोगों की खुशहाली

शासन की प्राथमिकताओं की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की भूमिका बच्चों के सपनों को पंख देना होती है ताकि वे जीवन में सफलता की नई कहानियां लिख सकें। उन्होंने कहा, “मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई हर फाइल का उद्देश्य आम आदमी और राज्य को लाभ पहुंचाना है। 63,000 से अधिक युवाओं को भ्रष्टाचार या सिफारिश के बिना पूरी तरह योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। हमारी सरकार द्वारा लिया गया हर फैसला पंजाब की प्रगति और लोगों की खुशहाली पर केंद्रित है।

कई जनसार्वजनिक लाइब्रेरियां खोली

जनसेवाओं को मजबूत करने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस की दक्षता बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक नए पुलिस कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को पढ़ाई में सहायता के लिए कई जनसार्वजनिक लाइब्रेरियां खोली गई हैं, सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली प्रदान की जा रही है और 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है।

पछता रहे दिल्ली के लोग

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टेलों पर स्थित गांवों को भी पहली बार नहरी पानी मिला है, जिसे विपक्षी नेताओं ने कभी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा, जिन्हें यह नहीं पता कि 12 को 5 से गुणा करने पर क्या परिणाम आता है, वे सत्ता में आने के दिन गिन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोग अब एक गलत सरकार चुनकर पछता रहे हैं, जिसने आम आदमी पार्टी के शासनकाल में लिए गए लोगों के पक्ष में फैसलों को रोक दिया है।

नेताओं के दोहरे चरित्र से परिचित लोग

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण ‘ब्रेन ड्रेन’ के लिए जिम्मेदार थीं, लेकिन जब से उनकी सरकार ने पद संभाला है, तब से ‘रिवर्स माइग्रेशन’ (वापसी) शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, पंजाब के समझदार, बहादुर और मेहनती लोग इन नेताओं के दोहरे चरित्र से अच्छी तरह परिचित हैं, जिन्हें वे पहले नकार चुके हैं। आज पंजाब हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल शामिल हैं।

निभाया गया हर वादा

बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 49,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का काम पूरे वेग से चल रहा है। महिलाओं की सहायता योजना को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हर महिला को एक हजार रुपये प्रति माह देने का वादा आगामी बजट के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जैसे कि हर वादे को निभाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर (बादल) दावा करते हैं कि सारा विकास उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन उन्होंने बरगाड़ी और बहिबल कलां की बेअदबी घटनाओं को जानबूझकर अनदेखा किया।

328 गुमशुदा स्वरूपों के मामले की जांच

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि निजी राजनीतिक हितों के लिए धर्म का उपयोग करने से आम लोगों की मानसिकता को गहरी चोट पहुंची है और यह एक अक्षम्य अपराध है। उन्होंने कहा, “वे सिख पंथ और पंजाब की दुश्मन ताकतों से मिले हुए हैं।” उन्होंने आगे बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 गुमशुदा स्वरूपों के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बंगा के पास एक धार्मिक स्थान से 169 स्वरूप मिले हैं, जिनमें से 139 का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह कोई प्राप्ति नहीं बल्कि हमारा फर्ज है।” उन्होंने आगे कहा कि स्वरूपों की छपाई करवाना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी है और ऐसी संस्थाएं अकालियों के कारण अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा, “ये नेता ऐसे अपराधों के लिए माफी के हकदार नहीं हैं।

पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक

आर्थिक राहत और स्वास्थ्य देखभाल पहलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 19 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिससे लोगों के रोजाना 64 लाख रुपए बच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब भर में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जो मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं और जल्द ही ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की जाएगी ताकि 10 लाख रुपए तक का कैशलेस (नकद रहित) इलाज दिया जा सके।

सरकार की देश भर में सराहना

समागम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए अनुकरणीय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “इस रैली में लोगों की भारी भागीदारी स्पष्ट दर्शाती है कि लोगों ने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार को एक और मौका देने का मन बना लिया है। इस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की देश भर में सराहना हुई है और लोग ‘आप’ की निरंतर लोगों के पक्ष में पहलों के कारण इसे फिर से चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. बलवीर सिंह, डॉ. बलजीत कौर, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., लालजीत सिंह भुल्लर, लाल चंद कटारूचक, हरदीप सिंह मुंडियां सहित विधायक बलजिंदर कौर, अमनशेर सिंह शैरी कलसी और अन्य भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 January 2026 - 10:50 AM
6 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 319वें दिन पंजाब पुलिस ने 5.4 किलो हेरोइन सहित 98 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 319वें दिन पंजाब पुलिस ने 5.4 किलो हेरोइन सहित 98 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

15 January 2026 - 9:08 AM
Photo of Punjab News : पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, साडे बुजुर्ग, साडा मान से बदलेगी सीनियर सिटीज़न्स की जिंदगी, पूरी ख़बर पढ़ें

Punjab News : पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, साडे बुजुर्ग, साडा मान से बदलेगी सीनियर सिटीज़न्स की जिंदगी, पूरी ख़बर पढ़ें

14 January 2026 - 6:33 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

14 January 2026 - 5:58 PM
Photo of तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

14 January 2026 - 12:48 PM
Photo of भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

14 January 2026 - 12:18 PM
Photo of योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

14 January 2026 - 11:51 AM
Photo of भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक सुधार, सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा

भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक सुधार, सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा

14 January 2026 - 11:49 AM
Photo of भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मकान निर्माण का बोझ घटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि बढ़ाई

भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मकान निर्माण का बोझ घटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि बढ़ाई

14 January 2026 - 11:04 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का 15 जनवरी को ऐतिहासिक कदम, श्री अकाल तख्त साहिब में होंगे पेश

सीएम भगवंत मान का 15 जनवरी को ऐतिहासिक कदम, श्री अकाल तख्त साहिब में होंगे पेश

14 January 2026 - 10:40 AM
Photo of पंजाब में बढ़ती ठंड और घनी धुंध से जनजीवन और परिवहन सेवाएं प्रभावित

पंजाब में बढ़ती ठंड और घनी धुंध से जनजीवन और परिवहन सेवाएं प्रभावित

14 January 2026 - 10:20 AM
Back to top button