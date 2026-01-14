Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में गृहयुद्ध जारी है। लोग अपने अधिकारों और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर हैं। खामेनेई सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों पर नरसंहार जारी है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन है।

वहीं डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा था कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका सख्त जवाब देगा।

जल्द से जल्द निकले तीर्थयात्री आदि लोग

वहीं ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के कारण भारत सरकार ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यापारी हों या पर्यटक उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए।

भारतीय नागरिकों के लिए अलर्ट जारी

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यह सलाह 5 जनवरी की पिछली एडवाइजरी के आगे की कड़ी है और ईरान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। सभी भारतीय नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 12 हजार प्रदर्शनकारियों की हत्या का दावा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई हैं।

इतिहास में सबसे बड़ा हत्याकांड

ब्रिटिश वेबसाइट ने इसे ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड बताया है। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक की मिली जानकारी में मरने वालों की संख्या 600 के आस-पास बताई जा रही थी।

कई सोर्सज से जुटाई जानकारी

वेबसाइट के मुताबिक यह जानकारी कई सोर्सज से जुटाई गई है। इस डेटा की अलग-अलग लेवल पर जांच की गई और कड़े प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पुष्टि के बाद ही इसे जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम थी।

खामेनेई के आदेश पर हुई हत्याएं

रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर हत्याएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की हैं। रिपोर्ट का दावा है कि यह सब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आदेश पर हुआ। बताया गया है कि अधिकतर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुईं।

सरकार पर आरोप है कि वह इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर अपने अपराधों को दुनिया से छिपा रही है। इसी बीच भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्त्ज ने मंगलवार को कहा कि ईरान में मौजूदा सरकार का दौर अब खत्म हो चुका है।

