राष्ट्रीय

77वां गणतंत्र दिवस : पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

77वां गणतंत्र दिवस: पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

Republic Day 2026 : राष्ट्रपति ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह पर्व हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में देश की स्थिति और दिशा पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व भारत की आन-बान-शान का प्रतीक है, उन्होंने कामना की कि यह दिन सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे तथा विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिले.

बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी की गई है.

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तिरंगे की रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया.

वही, मुंबई में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. रोशनी से जगमगाता गेटवे ऑफ इंडिया अपनी भव्य झलक पेश कर रहा है.

