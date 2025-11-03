फटाफट पढ़ें

Telangana Accident : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. चेवेल्ला मंडल के खानापुर स्टेज के पास बजरी से भरे ट्रक और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (RTC) की बस के बीच आमने-सामने की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक में भरी बजरी बस पर गिर गई, जिससे कई यात्री मौके पर ही दब गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबकि, दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठे. जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

कई यात्रियों की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबकि, टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में लदी बजरी बस पर गिर गई, जिससे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत बचाव कार्य में जुट गए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

ओवरस्पीडिंग बनी हादसे की वजह

पुलिस अधिकारीयों के मुताबिक, अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि आठ लोग घायल हैं. बचाव अभियान अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरटीसी की यह बस तंदूर डिपो से चल रही थी. यात्रियों का आरोप है कि दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठे. टक्कर के बाद बस का ड्राइवर साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, पुलिस का मानना है कि ओवरस्पीडिंग इस हादसे का मुख्य वजह हो सकती है.

हादसे के बाद चेवेल्ला-तंदूर मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. प्रशासन ने क्रेन और जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है.

