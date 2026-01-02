Jiya Shankar संग सगाई की अफवाहों पर भड़के YouTuber, सोशल मीडिया पर किया रिएक्ट

Jiya Shankar : बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान इन दिनों चर्चा में हैं। जाने माने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर जिनको फुकरा इंसान के नाम से जाना जाता है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अभिषेक मल्हान का नाम जिया शंकर की सगाई के बातें फैल रही थी, जिसको लेकर अभिषेक ने नाराज़गी जाहिर की।

जिया और अभिषेक का रिलेशनशिप

जिया शंकर और अभिषेक मल्हान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, जिसमें दोनों के रिलेशनशिप की बातें की गई। साथ कुछ यूजर्स ने कहा कि बिग-बॉस से निकालने के बाद ही दोनों ने सगाई कर ली थी। जिसको लेकर अभिषेक ने नराजगी जताते हुए रिएक्ट किया।

अभिषेक मल्हान ने इंस्टाग्राम पर किया रिएक्ट

फुकरा इंसान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए सभी दावों को बेबुनियाद बताया और लोगों से अपील कर कहा कि बिना किसी आधार के उनका नाम इस मामले में घसीटना बंद कर दें। अभिषेक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर सच बताते हुए कहा, मैं यह बात साफ-साफ कहना चाहता हूं कि कृप्या मेरा नाम किसी के साथ जोड़ना बंद करें।

मैं तीन साल पहले एक शो का हिस्सा था और वह अध्याय वहीं समाप्त हो गया था। उस समय मेरे फैसले और मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट थे और तब से अब तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही उन्होनें कहा कि यह एक पैटर्न बन गया। जिसमें हर बार एक ही बातें बिना किसी वजह के चर्चा में आ जाती है। यह मैं भी देख सकता हूं।

मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक पोज

जिया शंकर ने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक रोमांटिक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होनें लोगों को हिंट देते हुए कहा कि वह अभिषेक संग रिश्ते में नहीं है। पोस्ट में जिया एक मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक पोज देती दिख रही थीं, जो उन्हें माथे पर किस कर रहा थे। जिससे जिया ने यह बात साफ कर दी की अभिषेक मल्हन उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। साथ ही उन्होनें कैप्शन लिखा, ‘चलो झूठी अफवाहों को 2025 में ही छोड़ देते हैं।

ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप